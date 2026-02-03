The Strongest 0-0 Táchira EN VIVO y GRATIS por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores vía ESPN: Gol anulado a Adrián Estacio

Acá dejamos la guía completa para que disfrutes el partido desde donde estés, aparte de seguir el minuto a minuto con todas las emociones del partido.

Carlos Ventura en un tiro de esquina estuvo a punto de marcar el 1-0 con un cabezazo que se fue desviado por poco.

La Copa Libertadores da inicio a lo grande este año 2026 con un partido de altura. eEl conjunto de The Strongest se enfrenta a Deportivo Tachira en un duelo de gran nivel en busca de avanzar a la siguiente etapa. Este martes 03 de febrero en el Hernando Siles de la Paz desde las 19:30 horas de Perú se enfrentarán . Duelo que se transmitirá en ESPN y Disney+. Mientras que el minuto a minuto va por Bolavip Perú.

El cuadro boliviano llega a esta instancia después de quedar el año pasado en el tercer puesto en su liga nacional. Por lo que esperan, sacar provecho de la altura para conseguir una ventaja que les permita llegar al segundo partido más calmados. En busca de seguir avanzando en esta competencia continental en la que debutarán.

Por su lado, el conjunto venezolano el año pasado tuvo muchos altibajos, lo que hizo que este año sean considerados como Venezuela 4. Así que les toca empezar de lo más bajo en busca de llegar a la fase de grupos. Una línea bastante complicada, pero que intentarán iniciar con el pie derecho.