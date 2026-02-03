Es tendencia:
The Strongest 0-0 Táchira EN VIVO y GRATIS por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores vía ESPN: Gol anulado a Adrián Estacio

The Strongest se enfrenta a Deportivo Tachira en la fase 1 de la Copa Libertadores de América.

41' ¡Gol anulado!

Por una mano en la jugada el árbitro decidió anular el gol y todo sigue 0-0. 

39' ¡Goooool de The Strongest!

Adrián Estacio dentro del área recibió el balón, controló y pone el primero de la Copa Libertadores. 

32' ¡Estaba completamente solo!

Delvin Alfonzo quedó completamente solo en un mano a mano con el portero rival y falló en la definición. Segunda oportunidad clara que terminan errando. 

28' ¡The Stongest no la encuentra fácil!

El conjunto local no está teniendo las oportunidades que espera y viene sufriendo para generar oportunidades. 

¡Pausa de rehidratación!

El árbitro pausa el partido para la rehidratación de los jugadores.

20' ¡La primera tarjeta amarilla!

Adalberto Peñaranda es amonestado por llegar tarde al balón, el árbitro le saca amarilla al atacante de Deportivo Táchira. 

17' ¡La hinchada a todo dar!

Los hinchas de The Strongest no dejan de alentar a su equipo para que logren el primero. 

11' ¡Casi llega el primero de The Strongest!

Carlos Ventura en un tiro de esquina estuvo a punto de marcar el 1-0 con un cabezazo que se fue desviado por poco. 

9' ¡Impresionante error de Táchira!

Adalberto Peñaranda llegó al área de The Strongest, tenía el arco libre para anotar, pero terminó mandando el balón afuera de forma sorprendente. 

5' ¡Táchira se salva!

Bustos intentó el remate de media distancia para sorprender, pero Camargo estuvo atento para poder despejar el peligro. 

¡Arrancó el partido!

Arrancó el partido entre The Strongest vs. Deportivo Táchira. 

¡Alineaciones confirmadas!

La Conmebol Libertadores confirma las alineaciones de ambos equipos. 

¡La hinchada nunca abandona!

Los hinchas de Deportivo Táchira apoyando a su equipo. 

¡Estadio listo!

El Hernando Siles de La Paz ya está listo para el partido.

¡Alineación de The Strongest!

El cuadro de The Strongest sale de la siguiente forma: 

¡Convocados de Deportivo Táchira!

Estos son los convocados del equipo de Deportivo Táchira para el partidazo.

¡Conoce los canales para ver el partido!

Acá dejamos la guía completa para que disfrutes el partido desde donde estés, aparte de seguir el minuto a minuto con todas las emociones del partido.

¡Noche de Copa Libertadores!

Hoy se viene una gran noche de Copa Libertadores desde Bolivia.

¡Bienvenidos al The Strongest vs. Táchira!

Sean bienvenidos amigos de Bolavip Perú al minuto a minuto del The Strongest vs. Deportivo Táchira por la Copa Libertadores.

Por Bruno Castro

The Strongest vs. Deportivo Tachira.
© Copa LibertadoresThe Strongest vs. Deportivo Tachira.

La Copa Libertadores da inicio a lo grande este año 2026 con un partido de altura. eEl conjunto de The Strongest se enfrenta a Deportivo Tachira en un duelo de gran nivel en busca de avanzar a la siguiente etapa. Este martes 03 de febrero en el Hernando Siles de la Paz desde las 19:30 horas de Perú se enfrentarán . Duelo que se transmitirá en ESPN y Disney+. Mientras que el minuto a minuto va por Bolavip Perú.

El cuadro boliviano llega a esta instancia después de quedar el año pasado en el tercer puesto en su liga nacional. Por lo que esperan, sacar provecho de la altura para conseguir una ventaja que les permita llegar al segundo partido más calmados. En busca de seguir avanzando en esta competencia continental en la que debutarán.

Por su lado, el conjunto venezolano el año pasado tuvo muchos altibajos, lo que hizo que este año sean considerados como Venezuela 4. Así que les toca empezar de lo más bajo en busca de llegar a la fase de grupos. Una línea bastante complicada, pero que intentarán iniciar con el pie derecho.

bruno castro
Bruno Castro
