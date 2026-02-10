Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

¿Qué pasa si The Strongest gana, empata o pierde ante Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2026?

Conoce todos los posibles resultados y sus consecuencias para el duelo de vuelta entre The Strongest vs. Deportivo Táchira.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
The Strongest vs. Deportivo Táchira.
© Gemini | The StrongestThe Strongest vs. Deportivo Táchira.

La primera fase de la Copa Libertadores 2026 está cerca de terminar. Esta semana se jugarán los duelos de vuelta que dejarán a los tres clasificados que jugarán en la fase 2. Entre ellos se encuentran The Strongest de Bolivia y el cuadro de Deportivo Táchira de Venezuela.

Publicidad

Para comenzar es importante mencionar que el primer partido se lo terminó quedando el cuadro boliviano. Este consiguió un triunfo por 2-1 en La Paz, resultado que los deja con ventaja, pero no cierra la serie. Jaime Arrascaita y Víctor Ábrego fueron los autores para el cuadro local, mientras Carlos Calzadilla anotó para los venezolanos.

Resumen del partido:

¿Qué pasa si The Strongest derrota a Deportivo Táchira?

En este caso, una victoria de The Strongest no importa el marcador, pero automáticamente accederá a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Esto debido a que al lograr una victoria en casa, tiene una ventaja importante. Así que al volver a ganar entonces accederá a la fase 2 en busca de un lugar en la fase de grupos.

Publicidad

¿Qué pasa si The Strongest empata con Deportivo Táchira?

¿No llegan a Perú? Plantel de 2 de Mayo sufrió inesperado percance a días de jugar con Alianza Lima

ver también

¿No llegan a Perú? Plantel de 2 de Mayo sufrió inesperado percance a días de jugar con Alianza Lima

Este es otro resultado que le conviene al elenco ‘Tigre’, que lograría su pase a la siguiente ronda si es que terminan con el marcador igualado. Sumado a esto que logró una victoria en casa, los deja por encima que Deportivo Táchira, una ventaja importante que le permite en este caso tener hasta 2 resultados fijos para seguir con vida en este certamen internacional.

Puede ser una imagen de fútbol y texto
The Strongest vs. Deportivo Táchira (Foto: The Strongest).

¿Qué pasa si The Strongest pierde ante Deportivo Táchira?

Una derrota cambia por completo el escenario para el cuadro boliviano. Ahora, comencemos a decir que cae por la mínima diferencia, es decir por un gol sin importar el marcador. Esto haría que se tenga que resolver el partido en los penales. Pues estarían empatados en el resultado global.

Publicidad

Mientras tanto, si Deportivo Táchira logra una victoria por 2 o más goles, entonces el cuadro de The Strongest quedaría fuera de la competencia. No tendrían forma de seguir y los venezolanos accederían a la fase 2.

¿Cuándo se juega el Deportivo Táchira vs. The Strongest?

El partido entre Deportivo Táchira vs. The Strongest se disputará el próximo martes 10 de febrero. El escenario elegido para esta contienda es el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristobal. El balón rodará desde las 19:30 horas de Perú. La transmisión del encuentro vía cable estará a manos de ESPN, mientras también se podrá disfrutar por Disney+.

Datos Claves

  • The Strongest venció 2-1 al Deportivo Táchira en el partido de ida en La Paz.
  • El partido de vuelta será el 10 de febrero en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo.
  • Una victoria del Deportivo Táchira por dos o más goles eliminaría al cuadro boliviano.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
The Strongest venció a Deportivo Táchira en el juego de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

The Strongest venció a Deportivo Táchira en el juego de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores

Tras la salida de Guillermo Duró, Deportivo Garcilaso anunció a DT campeón en Alianza Lima como reemplazo
Liga 1

Tras la salida de Guillermo Duró, Deportivo Garcilaso anunció a DT campeón en Alianza Lima como reemplazo

Tiago Nunes sobre la clasificación a los octavos de final: "El cielo es el límite"
Sportingcristal

Tiago Nunes sobre la clasificación a los octavos de final: "El cielo es el límite"

Perú al Mundial 2030: CONMEBOL le dio la mejor noticia Mano Menezes sin jugar un partido
Futbol Internacional

Perú al Mundial 2030: CONMEBOL le dio la mejor noticia Mano Menezes sin jugar un partido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo