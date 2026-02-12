Tras la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo, el hermano de Hernán Barcos reaccionó con polémica foto

Luego de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo en la primera fase, el nombre de Hernán Barcos se volvió tendencia en las redes sociales. Los hinchas siguen extrañando al ‘Pirata’, quien se fue del club, luego de que la directiva decidió no renovarle su contrato. A raíz del fracaso blanquiazul, apareció su hermano Gabriel para dejar una polémica publicación.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos, actual jugador de FC Cajamarca, terminó su vínculo con Alianza Lima a fines de 2025, algo que no cayó bien en el hincha. Muchos cuestionaron a la directiva por tomar la decisión de no extender su contrato cuando era uno de los referentes del vestuario, así como un ejemplo de profesionalismo.

Por eso, su nombre sigue retumbando por La Victoria. Con el primer fracaso de 2026 al no poder superar al humilde equipo paraguayo de 2 de Mayo, los hinchas de Alianza Lima lo mencionaron en reiteradas ocasiones, incluso manifestando su deseo de volver a contar con él.

Publicidad

Publicidad

Hermano de Hernán Barcos reaccionó a la eliminación de Alianza Lima

Como si las menciones a Hernán Barcos no generen cierto resquemor en Alianza Lima, apareció una publicación del hermano del ‘Pirata’. Gabriel Barcos publicó una foto del delantero, recordando la hazaña en La Bombonera con la siguiente frase: “Recuerdos hermosos”.

Tweet placeholder

ver también “Irresponsable”: Liquidan a Paolo Guerrero por la eliminación y no patear penal en Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Por supuesto, se refiere a lo ocurrido el 25 de febrero de 2025 cuando el cuadro victoriano eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores de ese año. Ese día, Barcos anotó el gol que complicó al cuadro argentino y por el que la serie se definió por penales. Luego, lo recordado: Guillermo Viscarra le atajó el penal a Alan Velasco y, así, se concretó la épica aliancista.

Publicidad

Publicidad

La publicación de Gabriel Barcos en su cuenta personal de X (Twitter) se dio justo poco después de que se consumó la eliminación del elenco blanquiazul a manos de 2 de Mayo. Es una clara demostración de que el nombre de su hermano sigue generando cierta nostalgia al hincha, pero también es un mensaje para los dirigentes, quienes no lo apoyaron y decidieron prescindir de él.

Paolo Guerrero no pateó penal, Federico Girotti jugó mal y Luis Ramos, poco

Respecto a lo visto en el partido de vuelta, se puede entender también que la ausencia de un futbolista como Hernán Barcos se sintió en Alianza Lima. Los 3 centrodelanteros que tiene en el plantel Pablo Guede disputaron minutos ante 2 de Mayo en Matute. Paolo Guerrero disputó todo el partido, Federico Girotti fue reemplazado en el entretiempo y Luis Ramos entró faltando 10 minutos para el final.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero y su lamento en el primer tiempo.

Ninguno de los 3 atacantes jugó bien. Todos los focos van con Guerrero, quien, pese a ser el habitual ejecutor de los penales, no lo hizo ante 2 de Mayo y le dejó al oportunidad a Eryc Castillo. Lamentablemente, el ecuatoriano vio cómo el arquero Ángel Martínez detuvo su remate.

Federico Girotti no logra insertarse en Alianza Lima. Jugó de doble 9 junto a Paolo Guerrero desde el arranque y no anduvo bien. Por eso, no estuvo en la segunda parte, ya que fue reemplazado por Alan Cantero. En tanto, Luis Ramos jugó la parte final y tuvo alguna pelota propia, aunque sin poder convertir.

Publicidad

Publicidad

Datos claves