“Irresponsable”: Liquidan a Paolo Guerrero por la eliminación y no patear penal en Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Alianza Lima tuvo la oportunidad de empatar la serie en el primer tiempo ante 2 de Mayo en el primer tiempo del partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Un penal, cobrado a instancias del VAR, le dio la chance para lograr el 1-0 parcial y acomodarse en el partido. Sin embargo, no pateó Paolo Guerrero y Ángel Martínez le detuvo el remate a Erick Castillo. Al final, los ‘Blanquiazules’ no pudieron ganar y fueron eliminados.

Paolo Guerrero suele ser quien toma la responsabilidad de los penales en Alianza Lima. De hecho, en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 peruana, pateó los dos que tuvo su equipo y los convirtió (ante Sport Huancayo y ante Comerciantes Unidos). Pero, ante 2 de Mayo, le cedió el balón a Erick Castillo y éste no lo pateó bien.

Ángel Martínez le detuvo el penal al ecuatoriano, sosteniendo el 0-0, resultado que favorece al equipo paraguayo (debido al 1-0 en la ida). Tras esto, los hinchas de Alianza Lima se preguntan y cuestionan por qué el ‘Depredador’ no ejecutó el penal en vez de Castillo.

Critican a Paolo Guerrero por no patear el penal

En la red social X (Twitter), hubo muchos comentarios en contra de Paolo Guerrero tanto de hinchas de Alianza Lima como de fanáticos peruanos. Entre los aficionados blanquiazules hubo lamento, pero sobre todo, bronca y hasta insultos para el atacante de 42 años.

“Irresponsable“, “falta de personalidad“, “se asustó” y tantos otros comentarios (muchos fuertes y con insultos) se han leído en X (Twitter) volviendo tendencia al atacante. No es para menos, teniendo en cuenta que la serie se le está complicando a su equipo.

A su vez, se la cuestiona a Paolo el hecho de que, al ser un penal tan importante, no asuma la responsabilidad con la experiencia que tiene y, sobre todo, el liderazgo en este grupo. Por eso, las críticas de los fanáticos blanquiazules y la incomprensión del resto del Perú.

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026

Luego del penal que falló Alianza Lima, tuvo que esperar al segundo tiempo para dar la cara. Luis Advíncula marcó el 1-0 parcial, que le daba el empate en la serie. Sin embargo, la alegría por el gol del ‘Rayo’ le duró muy poco. Un penal de Alejandro Duarte derivó en la anotación de Brahian Ayala para el 1-1.

Este resultado consumó la eliminación del conjunto ‘íntimo’ debido a que la serie terminó 2-1 en favor de 2 de Mayo. Así, el penal que Paolo Guerrero no pateó y lo terminó rematando Erick Castillo incidió directamente en este fracaso.

