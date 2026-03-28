Domingo Dianderas de Jorge Luna ganó en la Liga de Chincha con imponente goleada

En varias partes del Perú ser viene definiendo los campeones de las diferentes Ligas Distritales. En este caso, en la Liga Distrital de Chincha Alta se están jugando la Liguilla 2026 en busca de los clasificados a etapa final para el acceso a la etapa provincial.

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Como era de esperar, el gran protagonista de la fecha fue el Domingo Dianderas del cómico Jorge Luna. El cuadro amarillo consiguió una contundente victoria por 6-1 ante el cuadro de Urbanización Bancaria FC. Conjunto que no pudo ante el gran poderío ofensivo del conjunto del ‘León Chinchano’.

En este caso, el partido fue transmitido mediante el canal de NoSomosTV, el cual tuvo una gran afluencia de público a lo largo de la contienda. Llegando a tener a más de 10 mil personas viendo el encuentro entre dos cuadros que buscan su clasificación a la Copa Perú 2026.

Partido de Domingo Dianderas vs. Urbanización Bancaria:

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¿Cómo se define al campeón de la Liga?

En este caso tenemos un total de cuatro equipos que han clasificado a esta etapa final. Tenemos al Domingo Dianderas, Urbanización Bancaria FC, Juventud La Florida y Club Juventud 2 de mayo. En este caso se jugará una especia de grupo en donde se enfrentarán todos contra todos en una sola ronda. El equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón de la Liga.

Ahora, hay que mencionar que tras la definición de este certamen. Los dos primeros de esta fase pasarán a jugar la Etapa Provincial. Donde ya el nivel es mucho mayor y tendrán que buscar salir campeones para pensar en participar en lo que será la Copa Perú de este año.

Definición de la Liga de Chincha (Foto: Domingo Dianderas).

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