¡Alerta en Ate! Sporting Cristal ofertó por José Rivera y sorprende la respuesta de Universitario

Sporting Cristal tiene en la mira a José Rivera ahora que viene siendo borrado de Universitario. La directiva merengue recibió una propuesta y ya se filtró la decisión final.

Se termina el Torneo Apertura 2026 y con ello es que los distintos equipos buscarán reforzarse pensando en el segundo semestre de la temporada. En esta ocasión es Sporting Cristal quien toma la delantera y no quiere perder tiempo en capitalizar las opciones de mercado, en donde por cierto Universitario de Deportes acaba de responder por la oferta hacia uno de sus jugadores.

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Estamos hablando de José Rivera, actual delantero de Universitario de Deportes que durante las últimas fechas no viene siendo tomado en cuenta dentro de las planificaciones de Héctor Cúper. Un lamentable comportamiento con la camiseta merengue generó una ola de diversas críticas y mucho se habla de que incluso podría salir del club. Bueno, la directiva no quiere eso y pretenden mantenerlo.

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | El panel de Exitosa Deportes comentó sobre las declaraciones de José ‘tunche’ Rivera en un podcast, en el que habla sobre su situación actual y la enfermedad que padeció su esposa. Señalan que es entendible que su entorno pida más oportunidades, pero… pic.twitter.com/PBq5KlTQHq — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

“Una oferta de Sporting Cristal llegó por José Rivera. Sin embargo, en Universitario la posición es firme: cuentan con el delantero para la próxima temporada y buscan asegurar su permanencia. En los próximos días se llevará a cabo una reunión clave para definir su futuro. Desde la directiva crema consideran al ‘Tunche’ una pieza importante dentro del plantel y confían en seguir contando con su entrega y aporte en ataque”; reveló Tiempo Crema 1924.

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Fuente: @TiempoCrema1924

Y es que durante los últimos días también se pudo conocer que desde la interna de Universitario de Deportes no tienen pensando ceder a José Rivera a ningún rival directo del campeonato, tales como Sporting Cristal y Alianza Lima. Ahora, con la más reciente oferta de los celestes, está clarísimo que el delantero está dentro de los planes de los directivos y a la vez se tendría que esperar cuál es la determinación que toma Héctor Cúper junto a su comando técnico al respecto.

Las novedades de refuerzos en Sporting Cristal y Universitario para el Torneo Clausura 2026

Por más que se pueda concretar o no el fichaje de José Rivera, en Sporting Cristal trabajan con la mirada puesta en potenciar a la plantilla de cara al Torneo Clausura 2026. Jugadores como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Claudio Torrejón y Beto Da Silva interesan en la directiva en cuanto a jugadores del medio local, así que a la vez habría que esperar qué opción evalúan del mercado extranjero ya que a como de lugar buscarán ser protagonistas.

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Universitario de Deportes tampoco se queda atrás y hay algunos nombres que figuran en el mundo merengue. Protagonistas como Piero Quispe, Raúl Ruidíaz, Piero Magallanes y Adrián Quiroz estarían siendo tentados pensando en el segundo semestre de la temporada 2026. Teniendo en cuenta que el equipo contaría con algunas salidas en varias posiciones de la cancha, está clarísimo que la llegada de nuevos rostros complementarían lo que necesita Héctor Cúper.

Fuente: Composición BOLAVIP.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal presentó una oferta por José Rivera para el Torneo Clausura 2026.

presentó una oferta por para el Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes busca asegurar la permanencia de José Rivera en el plantel merengue.

busca asegurar la permanencia de en el plantel merengue. Piero Quispe y Raúl Ruidíaz son tentados para reforzar a Universitario de Deportes.