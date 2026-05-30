La Ultimate Fighting Championship sorprendió al mundo de las MMA al anunciar este viernes 29 de mayo la salida del peleador peruano Daniel Marcos, conocido como ‘Soncora’, quien deja la compañía tras una etapa en la que logró resultados positivos dentro del octágono.

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La decisión llamó especialmente la atención porque el luchador peruano de 33 años registraba un balance favorable en la organización más importante del mundo. Durante su paso por la UFC disputó siete combates, consiguiendo cinco victorias, dos de ellas por nocaut, además de un no contest y una sola derrota en la división peso gallo.

Tras conocerse la noticia, Daniel Marcos utilizó sus redes sociales para expresar su sorpresa y malestar por la determinación tomada por la empresa presidida por Dana White. El peruano aseguró que cumplió con todo lo que le solicitaron y que incluso permaneció listo para volver a competir durante varios meses.

“Desde mi última pelea en noviembre hice exactamente lo que me pidieron. Terminé a mi oponente y desde diciembre me mantuve listo para volver a competir. Pasé meses entrenando, haciendo campamento y esperando una oportunidad. Nunca llegó una negociación, nunca llegó una renovación. Simplemente seguí esperando porque confiaba en que el momento iba a llegar. Al final, la decisión fue que no continuarían conmigo, y hasta hoy no tengo una explicación clara del porqué”, manifestó el peleador nacional.

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Daniel ‘Soncora’ Marcos festejando su último triunfo en UFC. (Foto: Getty Images)

Daniel Marcos promete volver más fuerte

Pese a la decepción por su salida de la Ultimate Fighting Championship, el peruano dejó en claro que seguirá compitiendo al más alto nivel y que esta situación no cambiará sus objetivos dentro de las artes marciales mixtas profesionales.

“No puedo controlar esas decisiones, pero sí puedo controlar cómo respondo a ellas. Estoy agradecido con cada persona que me ha apoyado durante este camino. Mi mentalidad no cambia. Sigo entrenando, sigo creciendo y sigo listo para competir. A todos los que me siguen y creen en mí: esto no termina aquí”, escribió Daniel Marcos. Cabe recordar que su última presentación en la UFC fue en noviembre de 2025, cuando derrotó por nocaut en el segundo asalto a Miles Johns, una victoria que hacía pensar que tendría continuidad dentro de la compañía.

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Daniel ‘Soncora’ Marcos ganó 5 de 7 peleas que disputó en UFC. (Foto: UFC)

¿Qué peleas tuvo Daniel ‘Soncora’ Marcos en UFC?

Daniel ‘Soncora’ Marcos tuvo 7 peleas, 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Le ganó a peleadores como Saimon Oliveira, Davey Grant, John Castaneda, Adrian Yanez y Miles Johns.

¿Cuál es el récord de Daniel ‘Soncora’ Marcos?

El récord de Daniel ‘Soncora’ Marcos es 18 triunfos, 1 derrota y 1 no contest con 8 nocauts, 1 sumisión y 9 decisiones a sus 33 años.

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Datos claves

Daniel Marcos, apodado ‘Soncora’, fue desvinculado de la UFC tras registrar cinco victorias y una sola derrota.

El peleador peruano de 33 años expresó su sorpresa y malestar en redes sociales, afirmando no tener una explicación clara.

Su último combate en la organización fue en noviembre de 2025, cuando venció por nocaut a Miles Johns.