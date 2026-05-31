Dónde ver en vivo amistoso de Brasil ante Panamá: canales de TV y streaming online

Brasil tiene una buena prueba, previo al Mundial 2026. Sin Neymar, enfrenta a Panamá en el Maracaná. Los detalles del amistoso.

Brasil tiene la despedida de su gente, previo al Mundial 2026. En el Maracaná de Río de Janeiro, enfrenta en un partido amistoso este domingo 31 de mayo a la selección de Panamá, otro combinado nacional que participará en la Copa del Mundo.

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La Selección de Brasil tiene su primera prueba previa a la Copa del Mundo. Carlo Ancelotti empezará a probar a algunos jugadores pensando en el mejor once titular para el estreno mundialista. La mala noticia es la ausencia de Neymar Júnior por lesión.

Neymar, la gran ausencia para este partido (Getty Images).

Panamá, por su parte, también se prepara para el Mundial. El combinado de Thomas Christiansen tiene una buena oportunidad de ganar ritmo ante uno de las selecciones que pueden ser favoritas al título.

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Brasil vs. Panamá?

El partido amistoso Brasil vs. Panamá no cuenta con transmisión en vivo para Sudamérica en TV ni streaming online. En Brasil se puede ver por aquí:

Globo

Globoplay

SporTV

Zapping

Claro TV+

Sky+

Vivo Play

El público peruano sigue de cerca el rendimiento de las potencias mundiales para definir sus apuestas al ganador con anticipación.

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¿A qué hora se juega el amistoso Brasil vs. Panamá?

El partido amistoso entre Brasil y Panamá, preparatorio para el Mundial 2026, se juega en los siguientes horarios:

Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 16:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:30 horas

Datos claves

Amistoso Brasil vs. Panamá se juega el domingo 31 de mayo en el Maracaná.

se juega el domingo 31 de mayo en el Maracaná. Neymar Júnior por lesión será baja en el equipo titular dirigido por Carlo Ancelotti.

será baja en el equipo titular dirigido por Carlo Ancelotti. 18:30 horas de Brasil es el inicio del partido, transmitido localmente por TV Globo.