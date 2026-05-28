El técnico Mano Menezes hizo oficial la lista de convocados para la Selección Peruana, pero los hinchas notaron una ausencia.

Mano Menezes hizo oficial la lista de convocados de la Selección Peruana para los amistosos internacionales ante Haití y España, pero la nómina generó una fuerte polémica entre los hinchas debido a algunas ausencias importantes.

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Uno de los nombres más reclamados fue el de Felipe Chávez, jugador que muchos aficionados esperaban ver en esta nueva convocatoria pensando en el proceso de renovación que intenta iniciar el comando técnico de la Bicolor.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales y varios seguidores cuestionaron directamente las decisiones tomadas por Mano Menezes, especialmente considerando que sí aparecieron otros futbolistas jóvenes dentro de la lista final.

“Me gusta que se haya incluido nuevos nombres como Jairo Vilca o Córdova, pero dónde están Chávez, Grimaldo, Tapia y Enríquez”, fue uno de los comentarios más repetidos por los hinchas tras publicarse la convocatoria oficial de la Selección Peruana.

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La lista oficial de la Selección Peruana para los partidos ante Haití y España. (Foto: Selección Peruana)

Hinchas reaccionaron por ausencia de Felipe Chávez

Otros aficionados incluso especularon sobre una posible negativa del propio jugador para vestir la camiseta nacional en esta oportunidad, situación que incrementó aún más el debate en redes sociales.

“Si no está Felipe Chávez es porque internamente ha dicho que no, no hay otra explicación. Ya volverá con lazo en el cuello así como Pérez Vinlof”, escribieron algunos usuarios tras la publicación de la lista de Selección Peruana para los amistosos frente a Haití y España.

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Hinchas de Perú pidieron la convocatoria de Felipe Chávez. (Foto: X)

¿Cuándo juega Perú vs. Haití?

Perú juega ante Haití este viernes 5 de junio desde las 7:00 PM. El partido será en el NU Stadium ubicado en Miami, Estados Unidos.

¿Cuándo juega Perú vs. España?

Perú se mide ante España en un amistoso por la Fecha FIFA el lunes 8 de junio desde las 9:00 PM. El partido será en el estadio Cuauhtémoc en Puebla, México.

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Datos claves

El técnico Mano Menezes oficializó la lista de convocados para los amistosos ante Haití y España.

Hinchas de la Selección Peruana cuestionaron la ausencia del futbolista Felipe Chávez en la convocatoria.

Los seguidores destacaron la inclusión de nuevos nombres como Jairo Vilca y Córdova.