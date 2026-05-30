Martín Pérez Guedes jugó su último partido como profesional. Se retiró debido a asuntos familiares. Fue el capitán de Universitario en su partido 134 en el club.

Martín Pérez Guedes vivió una noche especial. Desde hace varios días que se había adelantado su intención de dejar Universitario de Deportes. Pero, en las últimas horas, se supo que no sólo se irá del club sino que dejaría el fútbol profesional. La decisión de su retiro se conoció en la transmisión de L1MAX en la previa al partido ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.

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A sus 34 años y con más de 400 partidos en su carrera, Pérez Guedes le pondría punto final a su carrera profesional. Como gesto de despedida de parte de todos sus compañeros, portó la cinta de capitán desde el comienzo del partido hasta el minuto 81 de juego cuando fue sustituido por Jorge Murrugarra.

Así fue el equipo de Universitario con Pérez Guedes como capitán (Oficial).

La noche fue especial para el volante argentino, ya que pudo despedirse ante el público de la ‘U’ que, si bien lo ha criticado en el último tiempo, sintió su adiós. De hecho, cuando abandonó el campo de juego lo hizo entre medio de una ovación en el Estadio Monumental. Todos sus compañeros en cancha fueron a saludarlo, a sabiendas de la decisión que tomó.

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😭 MARTÍN PÉREZ GUEDES AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS



El jugador argentino besa la cancha del Monumental 🏟️#Universitario 2-1 #SportHuancayo



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Tras dejar el campo de juego, el volante argentino rompió en llanto y se tapó con su camiseta para secarse las lágrimas. Luego, en el banco de suplentes, también fue saludado por compañeros y cuerpo técnico. Una despedida acorde a todo lo que le dio a la ‘U’. Para el final del partido, hubo un video en la pantalla del Monumental donde también se lo destacó.

Pérez Guedes se retira con el tricampeonato nacional con Universitario como el mayor logro de su carrera. También ganó el Torneo de Primera División argentino con Racing Club en 2014 y el Torneo Apertura 2022 con FBC Melgar.

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La palabra de Martín Pérez Guedes

Tras el final del partido, Martín Pérez Guedes tomó la palabra con el periodista Gustavo Peralta en la pantalla de L1MAX. Dijo que “lo más probable es que se retire del fútbol profesional” y dejó sus sensaciones al respecto.

“Mucha emoción y contento porque siempre di todo, tuve el apoyo de mis compañeros y de la gente. Dar mi granito de arena con la U y, a partir de ahora, hay un hincha más desde afuera. Contento por haber estado con este grupo”, fueron las primeras sensaciones del argentino.

“Es una decisión que vengo tomando hace un tiempo. Básicamente, los últimos años han sido duros. Soy familiero y quiero estar con mis hijos, así que vamos para Argentina. Se me hizo muy difícil, por un lado triste porque me voy y voy a extrañar a mis compañeros“, agregó.

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🎙️Martín Pérez Guedes: "Yo soy muy familiar y quiero pasar tiempo con mis hijos".



"A veces uno tiene que tomar decisiones en la vida que son para bien o para mal".#Universitario



📽️Entrevista de nuestro periodista @Gustavo_p4



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La decisión del retiro profesional, tal como se venía especulando, es un tema familiar y apunta a estar más cerca de sus hijos en su país. “A veces uno tiene que tomar decisiones en la vida que son para bien o para mal. Pero esto es darle más atención a ellos que se lo merecen“, dijo.

Por último, hizo un resumen de lo que fue su paso por Universitario, por el Perú y con un mensaje para el hincha. “Me quedo con el título de 2023, fue el primero mío y fue el más emocionante, pero creo que todos fueron especiales. Este grupo ha hecho historia, así que feliz por todo”, consideró.

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“Perú me abrió las puertas desde que llegué en 2021 en San Martín, en Arequipa (FBC Melgar) también y después tuve la chance de jugar en el más grande de Perú y aportar mi granito de arena ha sido todo“, agradeció.

Y cerró: “(A los hinchas) Que sigan apoyando al equipo, que esto se sale adelante todos juntos, que habrá trabas, pero hay que ver el vaso medio lleno y vamos a pelear el torneo Clausura. Si estamos juntos, vamos a poder pelear por el titulo”.

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