Hernán Barcos no sigue en FC Cajamarca, después del reciente partido frente a Alianza Lima. Su destino está en un equipo grande de la Liga 1.

El mercado de pases del fútbol peruano se sacude por completo en esta temporada 2026. Tras el reciente empate 1-1 ante Alianza Lima, el experimentado delantero Hernán Barcos confirmó de forma oficial que no continuará vistiendo la camiseta de FC Cajamarca.

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La sorpresiva confesión del “Pirata” ante los medios

El atacante aprovechó las cámaras del medio Jax Latin Media para anunciar el fin de su ciclo en el norte del país. El futbolista dejó en claro que la decisión ya fue comunicada formalmente y aceptada por los altos mandos del club cajamarquino.

“Este fue mi ÚLTIMO partido, ya lo hablé con la dirigencia. El hincha de Alianza Lima sabe que le tengo cariño y respeto y eso no va a cambiar nunca”, declaró Barcos de manera contundente tras el pitazo final.

Sporting Cristal da golpe en medio de crisis por el descenso

La gran bomba de la temporada explotó al conocerse el club que logró asegurar sus goles en un momento sumamente crítico. Según la información compartida por el periodista Manuel Gonzalo del Diario Líbero, el delantero tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal en las próximas horas.

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#HernánBarcos acaba de cerrar su acuerdo con #SportingCristal. Mañana llegaría a Lima para firmar su contrato y tomarse las fotos de rigor. Luego será anunciado como jugador rimense. ⚽️👊 https://t.co/yQthq3UjAv — Manuel Gonzalo (@Gonza1583) May 31, 2026

La directiva del cuadro rímense le presentó una propuesta atractiva para la segunda mitad del campeonato 2026. Barcos aceptó la oferta y asumirá el enorme desafío de salvar a un histórico que hoy pelea inesperadamente en la zona de descenso.

Una dura misión para Sporting Cristal como equipo grande

El panorama para el “Pirata” no será nada sencillo en el equipo del Rímac, que arrastra una racha negativa muy pesada. Su principal tarea será aportar jerarquía inmediata a un plantel golpeado anímicamente por la presión de perder la categoría.

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“Este fue mi ÚLTIMO partido, ya lo hablé con la dirigencia. El hincha de Alianza sabe que le tengo cariño y respeto y eso no va cambiar nunca”



Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/9tu9mu9CkJ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 31, 2026

Los hinchas de Sporting Cristal esperan que los goles de Barcos sirvan como el salvavidas definitivo en esta segunda parte del torneo. La directiva confía en que su experiencia en partidos de alta tensión sea la clave para escapar de los últimos lugares de la tabla.

DATOS CLAVE

Hernán Barcos confirmó su salida de FC Cajamarca para la restante temporada 2026.

Sporting Cristal será el nuevo club del atacante, según informó el periodista Manuel Gonzalo.

Jax Latin Media recogió las declaraciones del jugador tras el 1-1 ante Alianza Lima.