El delantero nacional quedó fuera de la Selección Peruana tras sufrir una complicada lesión en el duelo entre 'cremas' y 'huancaínos'.

La Selección Peruana sufrió una nueva baja de cara a los próximos compromisos internacionales. Álex Valera, quien terminó con molestias físicas tras el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, quedó oficialmente fuera de la convocatoria.

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El delantero nacional se suma así a Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, que también fue desafectado recientemente por lesión. A continuación, el comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol:

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Alex Valera, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, se puede leer en la publicación.

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¿Qué se sabe sobre la lesión de Álex Valera?

Cabe recordar que, Álex Valera recibió un fuerte golpe en la espalda durante el partido ante Sport Huancayo y tuvo que salir del campos de juego en camilla.

Incluso, Héctor Cúper fue consultado sobre su estado en conferencia de prensa. Tras el encuentro, el atacante dejó el Estadio Monumental acompañado por el cuerpo médico de Universitario.

“Lo que me ha dicho el médico es que tiene un golpe fuerte en la espalda, uno importante. Eso le produjo una contractura que no le dejó casi moverse”, detalló el DT.

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