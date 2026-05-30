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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así terminó Universitario tras vencer 2-1 a Sport Huancayo

Universitario ganó y terminó el Torneo Apertura en el cuarto puesto. Además, ganaron Cusco FC y Deportivo Garcilaso, que escalaron posiciones. ¿Cómo quedó la tabla?

Universitario de Deportes termina el Torneo Apertura con un triunfo.
© X @Liga1TeApuestoUniversitario de Deportes termina el Torneo Apertura con un triunfo.

Universitario de Deportes se despidió del Torneo Apertura 2026 con un triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Se trató del partido correspondiente a la fecha 17, que tuvo bastante actividad tanto en viernes como sábado. Es que, además del triunfo de la ‘U’, hubo éxitos de Atlético Grau, Cusco FC, Deportivo Garcilaso y Sport Boys.

Para Universitario, el Torneo Apertura 2026 esperaba ser diferente. Sin embargo, tuvo que ver cómo Alianza Lima ganó el certamen. El semestre no ha sido bueno para el conjunto ‘crema’, pero al menos, pudo despedirse con una victoria donde volvió a anotar tras cinco partidos sin hacerlo.

Fue triunfo por 2-1 por los goles de Álex Valera y Anderson Santamaría. Lo sufrió sobre el final tras el gol de Piero Magallanes, ya que Huancayo estuvo cerca del empate. Para el final de la noche, la ‘U’ tuvo un momento emotivo con la despedida de Martín Pérez Guedes, el tricampeón que dejará la actividad para concentrarse en su familia.

El resto de la jornada tuvo la victoria este viernes de Atlético Grau por 1-0 ante CD Moquegua con el gol de Cristian Neira. Este sábado, en tanto, resalta la goleada de Deportivo Garcilaso por 4-1 ante Juan Pablo II College. Mientras que hubo triunfos de Sport Boys, 1-0 ante Comerciantes Unidos en el Callao, y Cusco FC, quien derrotó a domicilio 2-1 a ADT.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el 2-0 de Universitario ante Sport Huancayo

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alianza Lima39161231+22
2Los Chankas33161033+4
3Cienciano3016934+11
4Universitario de Deportes2917854+9
5Cusco FC2717836-3
6Deportivo Garcilaso2617755+3
7FBC Melgar2516745+7
8Alianza Atlético2116565+4
9Comerciantes Unidos2117566-2
10ADT2017557+1
11Sport Boys2017557-4
12Sporting Cristal1916547-1
13CD Moquegua1817539-7
14UTC1716457-5
15FC Cajamarca1616448-5
16Atlético Grau1617449-6
17Sport Huancayo1617449-10
18Juan Pablo II College1617449-18
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Resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 29 DE MAYO

  • Atlético Grau 1-0 CD Moquegua (Gol de Cristian Neira)

SÁBADO 30 DE MAYO

  • ADT 1-2 Cusco FC (Goles de Iván Colmán y Juan Tévez para el visitante; y de Ángel Ojeda para el local).
  • Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II College (Goles de Carlos Ramos, Christopher Olivares, Beto da Silva y Sharif Ramírez; descontó Erinson Ramírez -de penal-).
  • Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos (Gol de Carlos López).
  • Universitario 2-1 Sport Huancayo (Goles de Álex Valera y Anderson Santamaría; descontó Piero Magallanes).

DOMINGO 31 DE MAYO

  • FBC Melgar vs. Alianza Atlético | Estadio Monumental UNSA (Arequipa) | 11:00 horas.
  • FC Cajamarca vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:15 horas.
  • Los Chankas vs. UTC | Estadio Los Chankas (Andahuaylas) | 15:15 horas.
  • Cienciano vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 17:00 horas.

Datos claves

  • Universitario de Deportes ganó 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.
  • Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026 liderando la tabla con 39 puntos.
  • Martín Pérez Guedes dejó el fútbol tras la victoria en el Estadio Monumental.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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