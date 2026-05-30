Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así terminó Universitario tras vencer 2-1 a Sport Huancayo

Universitario de Deportes se despidió del Torneo Apertura 2026 con un triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Se trató del partido correspondiente a la fecha 17, que tuvo bastante actividad tanto en viernes como sábado. Es que, además del triunfo de la ‘U’, hubo éxitos de Atlético Grau, Cusco FC, Deportivo Garcilaso y Sport Boys.

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Para Universitario, el Torneo Apertura 2026 esperaba ser diferente. Sin embargo, tuvo que ver cómo Alianza Lima ganó el certamen. El semestre no ha sido bueno para el conjunto ‘crema’, pero al menos, pudo despedirse con una victoria donde volvió a anotar tras cinco partidos sin hacerlo.

Fue triunfo por 2-1 por los goles de Álex Valera y Anderson Santamaría. Lo sufrió sobre el final tras el gol de Piero Magallanes, ya que Huancayo estuvo cerca del empate. Para el final de la noche, la ‘U’ tuvo un momento emotivo con la despedida de Martín Pérez Guedes, el tricampeón que dejará la actividad para concentrarse en su familia.

𝗣𝗢𝗥 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔, 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜́𝗡 💛🐐



Nuestro tricampeón Martín Pérez Guedes se retira del fútbol profesional tras una destacada carrera y un histórico paso por Universitario, donde se coronó campeón nacional 2023, 2024 y 2025.



¡Éxitos… pic.twitter.com/6dx7vU8dhr — Universitario (@Universitario) May 31, 2026

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El resto de la jornada tuvo la victoria este viernes de Atlético Grau por 1-0 ante CD Moquegua con el gol de Cristian Neira. Este sábado, en tanto, resalta la goleada de Deportivo Garcilaso por 4-1 ante Juan Pablo II College. Mientras que hubo triunfos de Sport Boys, 1-0 ante Comerciantes Unidos en el Callao, y Cusco FC, quien derrotó a domicilio 2-1 a ADT.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el 2-0 de Universitario ante Sport Huancayo

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 39 16 12 3 1 +22 2 Los Chankas 33 16 10 3 3 +4 3 Cienciano 30 16 9 3 4 +11 4 Universitario de Deportes 29 17 8 5 4 +9 5 Cusco FC 27 17 8 3 6 -3 6 Deportivo Garcilaso 26 17 7 5 5 +3 7 FBC Melgar 25 16 7 4 5 +7 8 Alianza Atlético 21 16 5 6 5 +4 9 Comerciantes Unidos 21 17 5 6 6 -2 10 ADT 20 17 5 5 7 +1 11 Sport Boys 20 17 5 5 7 -4 12 Sporting Cristal 19 16 5 4 7 -1 13 CD Moquegua 18 17 5 3 9 -7 14 UTC 17 16 4 5 7 -5 15 FC Cajamarca 16 16 4 4 8 -5 16 Atlético Grau 16 17 4 4 9 -6 17 Sport Huancayo 16 17 4 4 9 -10 18 Juan Pablo II College 16 17 4 4 9 -18

Resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 29 DE MAYO

Atlético Grau 1-0 CD Moquegua (Gol de Cristian Neira)

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SÁBADO 30 DE MAYO

ADT 1-2 Cusco FC (Goles de Iván Colmán y Juan Tévez para el visitante; y de Ángel Ojeda para el local).

Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II College (Goles de Carlos Ramos, Christopher Olivares, Beto da Silva y Sharif Ramírez; descontó Erinson Ramírez -de penal-).

Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos (Gol de Carlos López).

Universitario 2-1 Sport Huancayo (Goles de Álex Valera y Anderson Santamaría; descontó Piero Magallanes).

DOMINGO 31 DE MAYO

FBC Melgar vs. Alianza Atlético | Estadio Monumental UNSA (Arequipa) | 11:00 horas.

FC Cajamarca vs. Alianza Lima | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:15 horas.

Los Chankas vs. UTC | Estadio Los Chankas (Andahuaylas) | 15:15 horas.

Cienciano vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 17:00 horas.

Datos claves

Universitario de Deportes ganó 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.

ganó 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026 liderando la tabla con 39 puntos.

ganó el Torneo Apertura 2026 liderando la tabla con 39 puntos. Martín Pérez Guedes dejó el fútbol tras la victoria en el Estadio Monumental.