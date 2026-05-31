¡Entretiempo! Cienciano 1-2 Sporting Cristal EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Cienciano y Sporting Cristal juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue todas las incidencias de este gran partido en el Cusco.

Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega es testigo de uno de los partidos más resonantes y atractivos del fin de semana, así que a continuación vivirás todas las emociones gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece Bolavip Perú. ¡Ponte cómodo y disfruta!

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En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche en la ciudad de Cusco, Cienciano viene de igualar 2-2 ante Sport Huancayo en condición de visita y tiene 30 puntos siendo el tercero en la tabla de posiciones. Por otro lado, Sporting Cristal venció 2-1 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo y sumó 19 puntos, así que ahora mismo están en la ubicación 12 del campeonato.

Minuto a minuto de Cienciano vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Todos los detalles de Cienciano vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

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¿A qué hora juegan Cienciano vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:00 | España

¿Dónde ver Cienciano vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026?

L1 MAX | DSports, Movistar TV, Claro TV y WIN TV

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026