Unión Minas campeón de la Copa Perú 2025: Jugará Liga 2 tras vencer a ANBA

La Copa Perú llegó a su final en un dramático partido que se disputó en el Estadio Hugo Sotil en Villa El Salvador. En este caso se enfrentaron el cuadro de Unión Minas ante ANBA, dos equipos que pelearon a lo largo de los 90 minutos. Pero al final no hubo goles, lo que obligó a que se tenga que definir en la tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de Unión Minas en un comienzo había sido eliminado de este certamen por la vía de los penales ante ASA FC. Pero luego de un reclamo por alineación indebida, se determinó que el cuadro de Chancay terminó siendo eliminado. Con lo que su lugar lo ocupó el cuadro de Cerro de Pasco, que llevó una gran cantidad de hinchas a la capital.

El local prácticamente en este juego fue el elenco de Cerro de Pasco, que hizo sentir el aliento del público a lo largo de los 90 minutos. Pero en la cancha no lograron sacar ninguna clase de ventaja, lo que obligó a que el partido se termine en un empate sin goles. Esto dejó a que todo tenga que decidirse por la vía de los penales.

En la tanda de penales, el juego terminó con un marcador de 4-5 a favor de Unión Minas. ANBA no logró sacar ventaja, terminando fuera de la carrera por el ascenso directo. No obstante, aun podría llegar a la Liga 2 2026.

Publicidad

Publicidad

Partido completo entre Unión Minas vs. ANBA

¿Dónde jugará Unión Minas el 2026?

Para quien no conozca las nuevas reglas, ahora la Copa Perú ya no otorga un cupo para jugar la Liga 1 como pasaba anteriormente. Ahora los equipos ascienden directamente a la Liga 2 en donde buscan poder ganar más protagonismo en un torneo profesional. Esto con el afán de buscar que los clubes no tengan un cambio tan radical de amateur a profesional.

Así que Unión Minas va a tener una oportunidad de llegar a Primera División si consigue ser campeón el próximo año. En este caso tiene un gran aliado que es la altura para poder enfrentar a sus rivales, así que si logran armarse bien podrían conseguir ser un dolor de cabeza para varios equipos.

Publicidad

Publicidad

ANBA y su última opción para ir a la Liga 2

Si bien perdió la final de la Copa Perú y con esto la opción de llegar de forma directa a la Liga 2. El cuadro de ANBA todavía mantiene una esperanza de poder estar participando en la Segunda División Peruana para el próximo año. Pero eso sí, tendrá que jugar una dura final para lograrlo.

En este caso, las reglas permiten que el subcampeón de la Copa Perú se enfrente al subcampeón de la Liga 3 por un último cupo a la Segunda División. En este caso, el conjunto de Puno se medirá ante el Estudiantil CNI de Iquitos en busca de jugar en Segunda.

Datos Claves

Unión Minas ganó la final de la Copa Perú por penales 5-4 contra ANBA.

Publicidad

Publicidad

El partido por el ascenso a Liga 2 se jugó en el Estadio Hugo Sotil en Villa El Salvador.