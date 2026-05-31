Hinchas de Alianza Lima critican a referente tras empate ante FC Cajamarca: “Nos genera más perjuicios que beneficios”

Alianza Lima empató ante FC Cajamarca y los hinchas terminaron criticando en las redes a uno de los referentes del cuadro victoriano.

Alianza Lima se despidió del Torneo Apertura con un empate contra FC Cajamarca. Esto pudo ser anecdótico pues el equipo al final ya logró salir ganador del certamen. Pero a pesar de esto, los hinchas decidieron ir en contra de un referente. Haciéndole fuertes críticas en las redes sociales.

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Luis Advíncula no tuvo un buen rendimiento dentro de la cancha. Por eso la afición en las redes sociales no dudó en ir en contra de él. Manifestando que es un jugador que no está concentrado al 100% en su puesto como lateral. Pidiendo incluso que se le puede encontrar un jugador que le llegue a competir el puesto, ya que ahorita no hay nadie que le meta presión.

Hinchas molestos con Luis Advíncula (Foto: X).

La afición incluso considera que el ‘Rayo’ tendría que estar pensando en el retiro. Lo ven como uno de los peores refuerzos de este año 2026. Mientras otros están pidiendo que pueda dejar de estar pensando en otras cosas y se dedique a jugar realmente. Sin mencionar que ven como alguien que su único recurso es la velocidad, después no valoran que tenga nada más.

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Hinchas molestos con Luis Advíncula (Foto: X).

Los números de Luis Advíncula ante FC Cajamarca

En este caso, Luis Advíncula terminó siendo titular y jugó los 90 minutos en el empate 1-1 ante FC Cajamarca. Pero no terminó siendo un jugador determinante como se esperaría. Actuó en este caso como un carrilero en una línea de 5 que no logró convencer a los hinchas.

A nivel defensivo podemos hablar que tuvo en el partido 2 entradas de forma correcta, así como también una intercepción y 2 despejes. Colaboró con 5 recuperaciones, mientras que en duelos en el suelo ganó 3 de 5 y en duelos aéreos 1 de 1.

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Luis Advíncula celebrando con Federico Girotti (Foto: Liga 1).

No logró tener tanta participación en ataque, seguramente algo que se le pide más. Por lo que tendrá que buscar mejorar en ese aspecto de cara al Torneo Clausura que se viene después de la Copa de la Liga.

Datos Claves

Alianza Lima 1-1 FC Cajamarca fue el resultado del último partido del Torneo Apertura.

fue el resultado del último partido del Torneo Apertura. Luis Advíncula fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro como carrilero.

fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro como carrilero. Cinco recuperaciones y dos despejes registró el jugador a nivel defensivo en el partido.