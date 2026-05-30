Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Kai Havertz pone el 1-0 para el Arsenal ante PSG | Mira gratis la final de la Champions League

Mira todos los detalles de la final de la Champions League entre el PSG de Francia y el Arsenal de Inglaterra.

¡PERO QUÉ GOLAZO FUE EL DE HAVERTZ!

Veamos a detalle el golazo que marcó Kai Havertz para darle el triunfo momentáneo al Arsenal por 1-0 ante PSG por la Champions League.

9' ¡PSG GOLPEADO Y DESORIENTADO!

PSG no encuentra la pelota, cae ante las faltas rivales y está siendo devorado por la presión que pone Arsenal. Ahora mismo, Saka le cometió falta a Dembélé y después lo bajó con pura intimidación.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

Havertz marca el 1-0 para el PSG y Arsenal se coloca adelante. Golazo, figura y triunfo, por ahora.

3' ¡POR AHORA NO SE HACEN DAÑO!

Tanto PSG y Arsenal quieren el balón, pero no van con todo por el arco rival. PSG ligeramente manejando la pelota, por ahora.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Comenzó la final entre PSG vs. Arsenal por la Champions League en Budapest.

¡LOS PLANTELES LISTOS!

Planteles en el campo, himno sonando y en segundos inicio el partido.

¡YA ESTAMOS CON LA SEÑAL EN VIVO!

Con Henry y Kimpembe llevando la Champions y con un piano de fondo, ya estamos a segundos de empezar con la final.

¡ALINEACIONES LISTAS!

Ya tenemos los onces oficiales del PSG vs. Arsenal

Imagen
Imagen

¡YA QUIERE LA CHAMPIONS!

Luis Enrique va por una Champions League más y su pose de ganador lo dice todo.

Imagen

¡NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO!

Ancelotti acaba de confirmar que ante la lesión de Neymar no habrá ningún cambio e igual el jugador irá al Mundial: "No cambiaremos a nadie. Los jugadores elegidos son estos y no cambio los planes. Todos estos 26 jugarán la Copa del Mundo”.

Imagen

¡YA LLEGÓ EL TROFEO!

Los hinchas van ingresando, los jugadores ya están calentando y el trofeo también está en el césped.

¡ARSENAL LLEGÓ EN BANDA!

Los fanáticos del Arsenal también arman la fiesta afuera del estadio.

¿LA BANDA DEL PSG SE VOLVIÓ SUDAMERICANA?

Emocionante canto del PSG que hace recordar a los de Sudamérica.

¡LA HINCHADA DEL PSG!

Una gran cantidad de fanáticos llegó hasta Budapest para alentar al PSG en la final de la Champions League ante Arsenal.

¡EL CAMERINO ESTÁ LISTO!

El vestuario del PSG ya está listo para la final.

Image
Image

¡ASÍ LLEGÓ EL ARSENAL!

Hay que mencionar que Arsenal llegó a Budapest para la final de la Champions League con el avión completamente brandeado: increíble.

Image

¡LOS ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS!

También tenemos la data de los últimos 5 partidos que han sostenido el PSG vs. Arsenal: un empate y dos triunfos para cada uno.

¡SE DEFINE AL CAMPEÓN DE EUROPA!

Teniendo mucha información previa para mencionar, hay que mencionar que la final de la Champions League será también entre el campeón de Francia vs. el campeón de Inglaterra, un partido vibrante sin duda.

Image

¡YA VIVIMOS LA GRAN FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE!

Comienza toda la previa de la gran final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal.

PSG vs. Arsenal juegan HOY la final de la Champions League.
© Gemini IA.PSG vs. Arsenal juegan HOY la final de la Champions League.

La final de la UEFA Champions League 2025-26 entre PSG y Arsenal será transmitida EN VIVO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Además, la transmisión ONLINE y por streaming estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos oficiales del torneo.

De esta manera, los aficionados podrán seguir GRATIS por internet el minuto a minuto, las incidencias, los goles y todas las emociones de la final entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC, un partido que definirá al nuevo rey de Europa y pondrá punto final a la temporada de la Champions League.

Ver también

Dónde ver EN VIVO PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: canales de TV y streaming online

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones