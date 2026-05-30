Kai Havertz pone el 1-0 para el Arsenal ante PSG | Mira gratis la final de la Champions League

La final de la UEFA Champions League 2025-26 entre PSG y Arsenal será transmitida EN VIVO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Además, la transmisión ONLINE y por streaming estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos oficiales del torneo.
De esta manera, los aficionados podrán seguir GRATIS por internet el minuto a minuto, las incidencias, los goles y todas las emociones de la final entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC, un partido que definirá al nuevo rey de Europa y pondrá punto final a la temporada de la Champions League.