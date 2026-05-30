Kai Havertz pone el 1-0 para el Arsenal ante PSG | Mira gratis la final de la Champions League

Teniendo mucha información previa para mencionar, hay que mencionar que la final de la Champions League será también entre el campeón de Francia vs. el campeón de Inglaterra, un partido vibrante sin duda.

También tenemos la data de los últimos 5 partidos que han sostenido el PSG vs. Arsenal: un empate y dos triunfos para cada uno.

Hay que mencionar que Arsenal llegó a Budapest para la final de la Champions League con el avión completamente brandeado: increíble.

Una gran cantidad de fanáticos llegó hasta Budapest para alentar al PSG en la final de la Champions League ante Arsenal.

Los hinchas van ingresando, los jugadores ya están calentando y el trofeo también está en el césped.

Ancelotti acaba de confirmar que ante la lesión de Neymar no habrá ningún cambio e igual el jugador irá al Mundial: "No cambiaremos a nadie. Los jugadores elegidos son estos y no cambio los planes. Todos estos 26 jugarán la Copa del Mundo”.

Luis Enrique va por una Champions League más y su pose de ganador lo dice todo.

Con Henry y Kimpembe llevando la Champions y con un piano de fondo, ya estamos a segundos de empezar con la final.

Tanto PSG y Arsenal quieren el balón, pero no van con todo por el arco rival. PSG ligeramente manejando la pelota, por ahora.

PSG no encuentra la pelota, cae ante las faltas rivales y está siendo devorado por la presión que pone Arsenal. Ahora mismo, Saka le cometió falta a Dembélé y después lo bajó con pura intimidación.

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO. 📺 La #UCLfinal , por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nXWRRn5Bp3

Veamos a detalle el golazo que marcó Kai Havertz para darle el triunfo momentáneo al Arsenal por 1-0 ante PSG por la Champions League.

Mira todos los detalles de la final de la Champions League entre el PSG de Francia y el Arsenal de Inglaterra.

La final de la UEFA Champions League 2025-26 entre PSG y Arsenal será transmitida EN VIVO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Además, la transmisión ONLINE y por streaming estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos oficiales del torneo.

De esta manera, los aficionados podrán seguir GRATIS por internet el minuto a minuto, las incidencias, los goles y todas las emociones de la final entre Paris Saint-Germain y Arsenal FC, un partido que definirá al nuevo rey de Europa y pondrá punto final a la temporada de la Champions League.