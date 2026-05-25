Con Lamine Yamal incluido: los citados de España para enfrentar a Perú previo al Mundial 2026

España presentó su lista de convocados para el Mundial 2026, con jugadores que estarán disponibles para el amistoso ante Perú.

La Selección de España ya tiene todo encaminado para su participación en el Mundial 2026, torneo en el que compartirá el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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Antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará algunos encuentros amistosos, entre ellos uno frente a Perú. Por ello, el combinado europeo dio a conocer su lista de convocados, donde sobresale la presencia de Lamine Yamal, figura del Barcelona.

Lista de convocados de España para enfrentar a Perú

Porteros:

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas:

Pedro Porro

Marcos Llorente

Laporte

Cubarsí

Pubill

Eric García

Cucurella

Grimaldo

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Mediocampistas:

Rodri

Zubimendi

Pedri

Mikel Merino

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Gavi

Delanteros:

Nico Williams

Baena

Oyarzabal

Ferran

Borja Iglesias

Yeremy Pino

Lamine Yamal

Víctor Muñoz

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Sin jugadores del Real Madrid

Aunque varios futbolistas del Real Madrid aparecían como posibles convocados para llegar con ritmo al Mundial 2026, nombres como Dean Huijsen, Dani Carvajal, Fran García y Gonzalo finalmente no fueron incluidos. El técnico optó por mantener la base utilizada en los últimos encuentros y prescindir de jugadores del cuadro madridista.

Sin embargo, Gonzalo García sí integrará la delegación española como jugador de apoyo durante la preparación de la ‘Furia Roja’. Recordemos que, España afrontará amistosos ante Irak y Perú como parte de su preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales.

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¿Cuándo juega Perú vs España por amistoso internacional?

El duelo amistoso entre Perú y España, en la antesala del Mundial 2026, se disputará el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. El encuentro arrancará a las 21:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Movistar Deportes, ATV y América TV.

DATOS CLAVES

El entrenador Luis de la Fuente excluyó a los futbolistas del Real Madrid de la convocatoria.

El delantero Lamine Yamal lidera la lista oficial de España para los amistosos de preparación.

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