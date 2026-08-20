Botafogo se motiva para recibir esta noche a Cienciano en Río de Janeiro al necesitar un resultado heroico y clasificar. En redes sociales expusieron un mensaje que incluye a los hinchas que asistirán al Estadio Nilton Santos.

Botafogo se alista para recibir a Cienciano esta noche en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. En el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, los brasileños sueñan con darle vuelta a un resultado de 6-1 que se dio la semana pasada en Cusco y desde los canales oficiales de la institución brasileña publicaron un emotivo mensaje para entusiasmarse.

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“¡Es día de apoyar al Glorioso por la Sudamericana! ¡Vamos juntos!“; publicó Botafogo el día de hoy en sus diversas redes sociales a pocas horas del partido frente a Cienciano a disputarse en el Estadio Nilton Santos. Es así que los brasileños ven con optimismo la posibilidad de darle vuelta al marcador, sobre todo cuando además contarán con el apoyo masivo de sus aficionados.

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Tengamos en cuenta que esta reciente medida no es la única que tomó Botafogo en la previa del partido ante Cienciano ya que el día de ayer se pudo conocer que remataron las entradas a un precio de 5 reales que al cambio de la moneda peruana serían unos 3 soles. Es así que se esperan laa tribunas totalmente colmadas para celebrar o de lo contrario ir en contra de todos los jugadores.

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Cienciano no se confía del 6-1 en el Cusco y buscará el triunfo ante Botafogo

Al margen de la gran ventaja por 6-1 conseguida la semana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano no se confía para nada y desde la interna del equipo aseguran que disputarán el encuentro de hoy ante Botafogo como una verdadera final. Además, lo harán como si la llave estuviese igualada para no cometer errores de desesperación ni mucho menos de fragilidad emocional.

Es así que esta noche veremos a un equipo imperial bien metido en el partido y sin aires de superioridad tras la logrado en la ida. Así lo confesó recientemente Horario Melgarejo en la previa del viaje rumbo a Brasil y también evidenció la relevancia del juego para toda la ciudad del Cusco y el fútbol peruano en general, así que podría ser una noche muy importante para los aficionados nacionales.

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Horacio Melgarejo: "Estamos hiper ilusionados, sabemos lo que significa para el fútbol peruano. Justa no la siento (sanción) por eso fui al TAS, no quería llegar a eso. El viejo (Ángel Comizzo) sabe que todo lo que estoy haciendo es culpa de él".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/8sUxxHUlHa — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 18, 2026

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