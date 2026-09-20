Santiago Arias se retractó de sus acusaciones y pidió disculpas hacia Montevideo City Torque

Tras la eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana 2026, uno de los protagonistas tuvo palabras de grueso calibre hacia la directiva de Montevideo City Torque. Así es, Santiago Arias acusó al presidente de haber querido pagar a los jugadores imperiales por expulsiones durante la llave y generó una tremenda polémica continental. Ahora se arrepintió de lo dicho y pidió disculpas.

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Fuente: Getty Images.

A través de un video expuesto en redes sociales, Santiago Arias se mostró bastante conmovido y sobre todo arrepentido luego de las acusaciones vertidas hacia el presidente de Montevideo City Torque. Dejando muy en claro que sus palabras no contaban con ningún argumento de por medio, el volante aseguró que no volverá a declarar de dicha manera ni a perjudicar al equipo uruguayo.

“Por medio del presente, quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente luego del partido disputado entre Montevideo City Torque y Cienciano, en la disputa por el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en las que afirmé que el director de Montevideo City Torque se había comunicado telefónicamente con jugadores de Cienciano para ofrecerles dinero a cambio de que fueran expulsados durante dicho encuentro”; expresó Santiago Arias en primera instancia.

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En esta línea, el volante de Cienciano fue claro en sus disculpas. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas al director de Montevideo City Torque, a sus autoridades, a su plantel principal y a todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por mis declaraciones, por el perjuicio moral, institucional y reputacional que las mismas pudieron ocasionar. Me comprometo a no reiterar manifestaciones de esta naturaleza en el futuro y autorizo la difusión del presente comunicado. Lamento lo sucedido y considero este asunto aclarado”.

La postura de Horacio Melgarejo tras las acusaciones de Santiago Arias

Al conocer las declaraciones de Santiago Arias y posteriormente las disculpas del caso hacia la directiva de Montevideo City Torque, la palabra de Horacio Melgarejo era una de las más esperadas para conocer lo que realmente pensaba de la situación. Al margen de la eliminación de Cienciano y del malestar futbolístico del resultado negativo, el estratega no quiso entrar en más detalles.

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“No hablé ni voy a hablar con Santiago Arias“; fue la contundente declaración de Horacio Melgarejo en una reciente conversación con el canal ‘Polideportivo‘ de Uruguay y con lo cual se entiende que el tema está terminado en la interna de Cienciano. Veremos si es que desde el equipo charrúa tienen algún tipo de respuesta o en todo caso ya se quedan tranquilos con las disculpas del jugador.

🗣️ "No hablé ni voy a hablar con Santiago Arias": Horacio Melgarejo tras las declaraciones del jugador



Conversamos con el entrenador de Cienciano



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DATOS CLAVES

Santiago Arias se disculpó por acusar de soborno a Montevideo City Torque .

se disculpó por acusar de soborno a . Cienciano fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 .

fue eliminado en cuartos de final de la . Horacio Melgarejo declaró que no hablará con el jugador implicado.