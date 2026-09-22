Conmebol investiga a Santiago Arias tras polémica acusación de soborno contra presidente de City Torque

Pese a retractarse por sus dichos, Conmebol abrió una investigación contra el jugador de Cienciano. Había dicho que el presidente de Montevideo City Torque "anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".

Conmebol abrió una investigación al futbolista Santiago Arias de Cienciano del Cusco, luego de sus acusaciones públicas contra el presidente de Montevideo City Torque tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El volante denunció que el mandatario charrúa había intentado sobornar a jugadores del ‘Papá de América’.

Publicidad

La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana 2026 sigue dejando polémica. En esta ocasión, Santiago Arias deberá dar las explicaciones correspondientes a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por sus dichos luego del partido de vuelta disputado en el Estadio Centenario de Uruguay.

La citación a Santiago Arias (X @kevin23pacheco).

“El presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros”, llegó a decir Arias a varios periodistas tras la eliminación del conjunto ‘cusqueño’. Esta declaración fue tomada como prueba por la Conmebol para abrir una investigación y citar a declarar al jugador.

Publicidad

Santiago Arias: "El presidente del City Torque esta ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros"



La nota completa en: https://t.co/HIVD6UOJan#Cienciano pic.twitter.com/xEHQwlFHvj — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) September 18, 2026

El gran problema de esta presunta denuncia es que el propio futbolista se retractó de sus propios dichos en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Quiero retractarme expresa e íntegramente de las declaraciones que realicé públicamente”, aseguró. “Reconozco que dicha afirmación carecía de todo sustento y fundamento fáctico”, agregó.

🙏🚨SANTIAGO ARIAS: DEL “PUEDO DECIR EL MONTO” A PEDIR DISCULPAS.



Ayer Santiago Arias, jugador de Cienciano, acusó a un directivo de Montevideo City Torque (concretamente dijo el "Presidente") de ofrecer dinero para provocar expulsiones.



No fue ambiguo.



Dijo que él y sus… pic.twitter.com/DWLLWNzBXf — Gonzalo Russo (@gonzalorusso) September 20, 2026

Publicidad

Además de esta retractación, el volante uruguayo pidió disculpas al director de Montevideo City Torque, a sus autoridades y a todo el plantel. Esta manifestación pública buscaba bajar los humos a una polémica que tomó relevancia internacional. Sin embargo, el jugador deberá dar sus explicaciones ante los organismos disciplinarios.

Así es la investigación contra Santiago Arias

La Unidad Disciplinaria de Conmebol abrió oficialmente una investigación preliminar, según apunta la citación oficial para el jugador, identificada como expediente UD.IP-01-26, bajo el artículo 19 de su Código Disciplinario. Así, Arias deberá hablar con los órganos correspondientes y detallar lo ocurrido.

Dicha citación está estipulada a realizarse el miércoles 30 de septiembre a las 9:00 A.M. de Perú en una reunión vía Zoom. Se esperan mayores precisiones respecto a responsabilidades o posibles sanciones para los involucrados.

Publicidad

DATOS CLAVE