ADT de Tarma vs. Cienciano: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

ADT de Tarma recibe a Cienciano hoy, miércoles 23 de septiembre, por la Liga 1 Clausura 2026. Revisa horarios, opciones de transmisión y más detalles del partido correspondiente a la fecha 9.

ADT de Tarma recibe a Cienciano este miércoles 23 de septiembre de 2026 por la Primera División, en el marco del partido pendiente de la fecha 9 de la Liga 1 Clausura 2026, en un partido programado para las 15:00 horas, a jugarse en el Estadio Unión Tarma. Ambos llegan necesitados de puntos: ADT se ubica en el 18° lugar con 2 puntos en 9 partidos, mientras que Cienciano ocupa el puesto 14 con 7 unidades en 8 encuentros.

Publicidad

ADT llega después de perder 2-0 ante Alianza Lima y arrastra una racha de un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El cuadro tarmeño necesita sumar para alejarse de la parte baja de la tabla acumulada.

Cienciano viene de caer 3-0 ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana y afronta este compromiso pocos días después de su eliminación internacional. Horacio Melgarejo pidió enfocarse rápidamente en el Clausura. En el torneo local, el conjunto cusqueño registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Publicidad

El antecedente inmediato entre ambos fue el triunfo 3-2 de Cienciano sobre ADT de Tarma el 3 de abril de 2026 por el Torneo Apertura. Además, el cuadro cusqueño todavía puede pelear por un cupo internacional para 2027 gracias a su posición en la tabla acumulada.

Publicidad

¿A qué hora se juega ADT de Tarma vs. Cienciano?

ADT de Tarma vs. Cienciano, partido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, que se juega este miércoles 23 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 16:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 22:00 | España

¿Dónde ver EN VIVO ADT de Tarma vs. Cienciano?

El partido entre ADT y Cienciano, que se disputa en el Estadio Unión Tarma, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas:

Publicidad

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVE