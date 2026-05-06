Alianza Atlético 0-0 América de Cali EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana vía DSports: Minuto a minuto

No hubo penal y el juez principal decide que no hay falta dentro del área.

Remate de Chalaca de Valencia que no tuvo la fuerza suficiente para vencer a Prieto que agarró el balón.

Por la fecha número 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se enfrentan Alianza Atlético contra América de Cali. Duelo que se disputará este miércoles 6 de mayo desde las 21:00 horas de Perú. Este encuentro se jugará en el Miguel Grau del Callao.

El cuadro de Sullana hoy está contra las cuerdas en fase de grupos. Son últimos con solo 1 punto, lo cual hace que si no ganan este partido estén diciendo adiós a este certamen internacional. Esto debido a que sus rivales ya han sabido lo que es ganar, así que le llevan mucha ventaja por delante.

El conjunto colombiano por su parte tiene 4 unidades en estos momentos, de lograr una victoria podría llegar hasta los 7. Así que irán con todo en busca de llevarse los 3 puntos con la intensión de ponerse cerca de la punta con la intensión de clasificar a la siguiente ronda como primeros.

En el partido de ida el juego comenzó bien para los norteños que consiguieron adelantarse en el marcador con tanto de Elian Muñoz. Pero Daniel Valencia y Yeison Guzmán se encargaron de darle vuelta al resultado.