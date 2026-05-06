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Copa Sudamericana

Alianza Atlético 0-0 América de Cali EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana vía DSports: Minuto a minuto

Alianza Atlético recibe a América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Se acabó la primera mitad, empate en el Miguel Grau.

42' ¡DE CHALACA CASI SORPRENDE CALI!

Remate de Chalaca de Valencia que no tuvo la fuerza suficiente para vencer a Prieto que agarró el balón.

38' ¡CALI INTENTA DE CONTRA!

El conjunto de América de Cali está buscando constantemente las contras para lograr hacer daño.

27' ¡ALIANZA ATLÉTICO INTENTÓ DE FUERA!

Penilla buscó el remate de media distancia, pero el balón terminó fuera de la cancha.

19' ¡ALIANZA ATLÉTICO DOMINA!

El cuadro de Alianza Atlético tiene más opciones, pero todavía no encuentra el gol.

11' ¡AL FINAL COBRARON SAQUE DE ARCO!

No hubo penal y el juez principal decide que no hay falta dentro del área.

10' ¡PENAL PARA AMÉRICA DE CALI!

El árbitro cobra penal a favor de América de Cali tras una falta de Prieto dentro del área.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana.

¡MIGUEL GRAU LISTO PARA EL DUELO!

El Estadio Miguel Grau está listo para este partidazo.

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¡ALINEACIÓN DE ALIANZA ATLÉTICO!

El cuadro de Alianza Atlético sale con este once: D. Prieto; J. Mendieta, J. Villegas, R. Suárez, E. Perleche; G. Díaz, J. Pérez, J. Del Castillo, C. Penilla, F. Flores; V. Robaldo.

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¡ALINEACIÓN DE AMÉRICA DE CALI!

El cuadro de América de Cali sale con el siguiente once: J. Fernandes; L. Mina, C.Tovar, A. Mosquera, Ó. Bertel; R. Carrascal, J. Escobar, J. Lucumí, T. Ángel, J. Murillo; D. Valencia.

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¡TREMENDO DUELO!

Alianza Atlético se medirá ante América de Cali, duelo que iniciará desde las 21:00 horas.

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¡BIENVENIDOS AL ALIANZA ATLÉTICO VS AMÉRICA DE CALI!

Acá comenzamos con el minuto a minuto entre Alianza Atléticos vs América de Cali por la Copa Sudamericana.

Plantel de Alianza Atlético.
© Alianza AtléticoPlantel de Alianza Atlético.

Por la fecha número 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se enfrentan Alianza Atlético contra América de Cali. Duelo que se disputará este miércoles 6 de mayo desde las 21:00 horas de Perú. Este encuentro se jugará en el Miguel Grau del Callao.

El cuadro de Sullana hoy está contra las cuerdas en fase de grupos. Son últimos con solo 1 punto, lo cual hace que si no ganan este partido estén diciendo adiós a este certamen internacional. Esto debido a que sus rivales ya han sabido lo que es ganar, así que le llevan mucha ventaja por delante.

El conjunto colombiano por su parte tiene 4 unidades en estos momentos, de lograr una victoria podría llegar hasta los 7. Así que irán con todo en busca de llevarse los 3 puntos con la intensión de ponerse cerca de la punta con la intensión de clasificar a la siguiente ronda como primeros.

En el partido de ida el juego comenzó bien para los norteños que consiguieron adelantarse en el marcador con tanto de Elian Muñoz. Pero Daniel Valencia y Yeison Guzmán se encargaron de darle vuelta al resultado.

Bruno Castro
Bruno Castro
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