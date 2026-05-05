Cienciano perdió ante Puerto Cabello, pero sigue como líder: tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

El 'Papá' no jugó bien en Venezuela y perdió ante Academia Puerto Cabello. Pese a ello, sigue como líder del Grupo B. Así se movieron las posiciones.

Cienciano tuvo una mala noche en Venezuela, pero respira en la Copa Sudamericana 2026. Este martes 5 de mayo perdió 3-0 ante Academia Puerto Cabello en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Pese a esta derrota, sigue como líder del Grupo B del certamen debido al empate de Juventud de Las Piedras y Atlético Mineiro.

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Los dos partidos del Grupo B se jugaron en este martes. Primero, Atlético Mineiro tenía el triunfo casi en su mano en Montevideo, pero un gol de Marcelo Pérez al minuto 87 permitió que Juventud logre el empate 2-2 y rescate un punto. Eso permitió que Cienciano quede como líder aún antes de jugar contra Academia Puerto Cabello.

Luego de este partido se dio el duelo en Valencia entre la Academia Puerto Cabello y Cienciano. Una actuación contundente del equipo venezolano le permitió sumar su segundo triunfo en esta fase de grupos. Los goles de Gustavo González, Robinson Flores y Jean Franco Castillo le dieron el triunfo al local.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Pese a la derrota, Cienciano termina la jornada 4 del Grupo B como líder con 7 puntos, pero se le acercó la Academia Puerto Cabello, que se metió segundo a un punto. El empate dejó a Juventud y a Atlético Mineiro fuera de puestos de clasificación, por el momento.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Cienciano 7 4 2 1 1 0 2 Academia Puerto Cabello 6 4 2 0 2 -2 3 Juventud de Las Piedras 5 4 1 2 1 +3 4 Atlético Mineiro 4 4 1 1 2 -1

Resultados de la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Juventud de Las Piedras 2-2 Atlético Mineiro en Montevideo, Uruguay

Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano en Valencia, Venezuela

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Así se jugará la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de la próxima fecha se jugarán dentro de dos semanas. Cienciano tendrá una dura visita a Brasil, mientras que Puerto Cabello volverá a jugar de local. Estos son los días y horarios de la fecha 5:

Atlético Mineiro vs. Cienciano | jueves 21 de mayo | 17:00 horas | Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

Academia Puerto Cabello vs. Juventud de Las Piedras | jueves 21 de mayo | 17:00 horas | Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela.

Datos claves

Derrota 3-0 de Cienciano ante Academia Puerto Cabello en Valencia, Venezuela.

de Cienciano ante Academia Puerto Cabello en Valencia, Venezuela. 7 puntos mantienen a Cienciano como líder del Grupo B del torneo.

mantienen a Cienciano como líder del Grupo B del torneo. 21 de mayo será el próximo partido entre Atlético Mineiro y Cienciano.