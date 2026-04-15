🔴 Partido EN VIVO y GRATIS América de Cali vs. Alianza Atlético vía ESPN: ‘Escarlatas’ ganan 2-1 en Colombia por Sudamericana

En instantes empezamos con el partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Desarrollando toda la información del partido, el primer punto a tomar en cuenta es la probabilidad de victoria que le dan las casas de apuestas a cada uno de los clubes.

También analizamos cómo vienen cada uno de los equipos en sus últimos 5 partidos que jugaron.

Un punto que tampoco puede faltar son las posiciones de cada club en la tabla del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Los jugadores convocados de América de Cali ya están en el vestuario del estadio Pascual Guerrero listos para afrontar su partido ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

La cuenta oficial de América de Cali nos muestra cómo se vive el partido ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

Tanto América de Cali como Alianza Atlético estarán viendo el otro encuentro del Grupo A de la Copa Sudamericana: Tigre vs. Macará, que será este jueves 16 de abril.

Repasamos también los otros partidos que tendrán la jornada de este miércoles de la Copa Sudamericana.

Hay que mencionar que en el Grupo A hay un cuádruple empate tras la fecha 1 pues todos igualaron a un gol, pero se espera que en el Pascual Guerrero alguno sume los tres puntos.

Llegó la señal del partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana en vivo y gratis vía ESPN.

Se entona el himno nacional de Colombia y en breve comenzamos con el cotejo.

Tarjeta amarilla para el defensa Román Gastón Suárez de Alianza Atlético por una falta contra Yeison Guzmán de América de Cali.

Ligeramente Alianza Atlético tiene el control del balón y rota la pelota. Si bien todavía no tiene profundidad, sí maneja la redonda y eso ya es ventaja.

América de Cali puso en práctica una jugada que había practicado, pero no tuvo resultado y al final la pelota se fue a saque de arco.

Ahora sí América de Cali tomó el control del balón y está replegando a Alianza Atlético. Esperan un contragolpe el cuadro peruano.

Elian Muñoz recibió un pase filtrado, arrancó con la corrida y remató un poderoso disparo que dejó sin opciones el portero Jean Paulo Fernandes Filho.

Alianza Atlético casi consigue el segundo del partido, pero el remate se fue desviado por poco.

Jorge Valencia Angulo anotó el empate 1-1 en el partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

Acabó el primer tiempo en el estadio Pascual Guerrero y América de Cali empata 1-1 ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Seguimos a la espera del inicio del segundo tiempo y por ahora repasamos las estadísticas del primer tiempo.

Rueda la pelota en el Pascual Guerrero e inició el complemento entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

A poco de empezar el segundo tiempo, hay que mencionar que Alianza Atlético estuvo mejor, pero América de Cali fue más letal al conseguir el empate al cierre del primer tiempo.

Volvieron los mismos 22 jugadores que dejaron el campo. Por ahora no hay variantes. Veremos quién se planta mejor pues se esperaba que América de Cali tenga un inicio fuerte, aunque no ha sido así.

¡GOOOLAZO DE ALIANZA ATLÉTICO! Ariel Muñoz sacó un zurdazo ESPECTACULAR desde afuera del área para el 1-0 ante América de Cali. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/q992ZbwROw

Repasamos el golazo que marcó Elian Muñoz para el 1-0 de Alianza Atlético vs. América de Cali por la Copa Sudamericana.

¡LO EMPATÓ AMÉRICA DE CALI! Daniel Valencia la picó ante el achique de Daniel Prieto y convirtió el 1-1 ante Alianza Atlético. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/U8HD3RADmM

Daniel Valencia anotó así el empate entre América de Cali vs. Alianza Atlético. Parecía off-side, pero desde el VAR validaron la acción.

Yeison Guzmán anotó un golazo de penal y pone adelante a América de Cali por 2-1 ante Alianza Atlético. Hay que mencionar que el portero Daniel Prieto llegó a tocar la pelota, pero la fuerza hizo que el balón ingrese.

¡GOOOL DE AMÉRICA DE CALI QUE LO DIO VUELTA! Yeison Guzmán, de penal, convirtió el 2-1 ante Alianza Atlético. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/xflycXTXVy

Repasamos el gol de América de Cali por parte de Yeison Guzmán ante Alianza Atlético para el 2-1 por la Copa Sudamericana.

A falta de diez minutos para el término del partido, Alianza Atlético sigue buscando el gol del descuento.

América de Cali y Alianza Atlético empatan 1-1 al término del primer tiempo tras los goles de Elian Muñoz y Daniel Valencia . También hay que mencionar que Román Gastón y Tomás Ángel tienen cartulinas amarillas en el partido que se viene jugando en el estadio Pascual Guerrero .

VER GRATIS y EN VIVO el partido de HOY entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana . Sigue la transmisión en directo y online por la aplicación oficial de ESPN, DirecTV y también mira el partido por internet a través de la señal y los links de DGO.

Comunicador social especializado en periodismo deportivo, con más de diez años en medios. Trabajó como subeditor web en El Comercio de Perú, fue redactor y consultor SEO en El Heraldo de México y corresponsal en Norte MKT de Brasil. En Bolavip sigue la actualidad del fútbol peruano e internacional.