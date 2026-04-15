🔴 Partido EN VIVO y GRATIS América de Cali vs. Alianza Atlético vía ESPN: ‘Escarlatas’ ganan 2-1 en Colombia por Sudamericana

VER GRATIS y EN VIVO el partido de HOY entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana. Sigue la transmisión en directo y online por la aplicación oficial de ESPN, DirecTV y también mira el partido por internet a través de la señal y los links de DGO.
América de Cali y Alianza Atlético empatan 1-1 al término del primer tiempo tras los goles de Elian Muñoz y Daniel Valencia. También hay que mencionar que Román Gastón y Tomás Ángel tienen cartulinas amarillas en el partido que se viene jugando en el estadio Pascual Guerrero.