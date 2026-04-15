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Copa Sudamericana

🔴 Partido EN VIVO y GRATIS América de Cali vs. Alianza Atlético vía ESPN: ‘Escarlatas’ ganan 2-1 en Colombia por Sudamericana

América de Cali y Alianza Atlético se midieron en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

79' ¡SULLANA SIGUE INTENTANDO!

A falta de diez minutos para el término del partido, Alianza Atlético sigue buscando el gol del descuento.

70' ¡ASÍ FUE EL GOL DE YEISON GUZMÁN!

Repasamos el gol de América de Cali por parte de Yeison Guzmán ante Alianza Atlético para el 2-1 por la Copa Sudamericana.

67' ¡ALIANZA ATLÉTICO SE VOLVIÓ A PLANTAR MEJOR!

Si bien Alianza Atlético ha recuperado algo el balón, América de Cali está fuerte en defensa.

55' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CALI!

Yeison Guzmán anotó un golazo de penal y pone adelante a América de Cali por 2-1 ante Alianza Atlético. Hay que mencionar que el portero Daniel Prieto llegó a tocar la pelota, pero la fuerza hizo que el balón ingrese.

53' ¡Y ASÍ FUE EL GOL DE AMÉRICA DE CALI!

Daniel Valencia anotó así el empate entre América de Cali vs. Alianza Atlético. Parecía off-side, pero desde el VAR validaron la acción.

52' ¡AMARILLA PARA ALIANZA ATLÉTICO!

Germán Gastón Díaz cometió una dura falta y vio la tarjeta amarilla.

50' ¡EL GOL DE ALIANZA ATLÉTICO!

Repasamos el golazo que marcó Elian Muñoz para el 1-0 de Alianza Atlético vs. América de Cali por la Copa Sudamericana.

48' ¡POR AHORA NO HAY CAMBIOS!

Volvieron los mismos 22 jugadores que dejaron el campo. Por ahora no hay variantes. Veremos quién se planta mejor pues se esperaba que América de Cali tenga un inicio fuerte, aunque no ha sido así.

¡ENTRETIEMPO!

A poco de empezar el segundo tiempo, hay que mencionar que Alianza Atlético estuvo mejor, pero América de Cali fue más letal al conseguir el empate al cierre del primer tiempo.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Rueda la pelota en el Pascual Guerrero e inició el complemento entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

¡ENTRETIEMPO!

Seguimos a la espera del inicio del segundo tiempo y por ahora repasamos las estadísticas del primer tiempo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Acabó el primer tiempo en el estadio Pascual Guerrero y América de Cali empata 1-1 ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

44' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA!

Jorge Valencia Angulo anotó el empate 1-1 en el partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

38' ¡CASI LLEGA EL SEGUNDO DE SULLANA!

Alianza Atlético casi consigue el segundo del partido, pero el remate se fue desviado por poco.

31' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE ALIANZA ATLÉTICO!

Elian Muñoz recibió un pase filtrado, arrancó con la corrida y remató un poderoso disparo que dejó sin opciones el portero Jean Paulo Fernandes Filho.

30' ¡REPLEGADO ALIANZA ATLÉTICO!

Ahora sí América de Cali tomó el control del balón y está replegando a Alianza Atlético. Esperan un contragolpe el cuadro peruano.

23' ¡FALTA CONTRA GORDILLO!

Tomás Ángel cometió una fuerte falta contra Anthony Gordillo y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.

21' ¡MÁS DE VEINTE MINUTOS JUGADOS!

Sigue avanzando el reloj, continúa el partido empatado y América de Cali iguala sin goles ante Alianza Atlético.

15' ¡JUEGADA PREPARADA DE CALI!

América de Cali puso en práctica una jugada que había practicado, pero no tuvo resultado y al final la pelota se fue a saque de arco.

9' ¡MUY BUENOS PASES DE SULLANA!

Ligeramente Alianza Atlético tiene el control del balón y rota la pelota. Si bien todavía no tiene profundidad, sí maneja la redonda y eso ya es ventaja.

1' ¡AMARILLA PARA SULLANA!

Tarjeta amarilla para el defensa Román Gastón Suárez de Alianza Atlético por una falta contra Yeison Guzmán de América de Cali.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya rueda la redonda en el Pascual Guerrero y comenzó el partido.

¡YA ESTÁ SONADO EL HIMNO!

Se entona el himno nacional de Colombia y en breve comenzamos con el cotejo.

¡YA TENEMOS TRANSMISIÓN EN VIVO!

Llegó la señal del partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la Copa Sudamericana en vivo y gratis vía ESPN.

¡ASÍ LLEGAN LOS CLUBES!

Hay que mencionar que en el Grupo A hay un cuádruple empate tras la fecha 1 pues todos igualaron a un gol, pero se espera que en el Pascual Guerrero alguno sume los tres puntos.

¡EL RESTO DE PARTIDOS!

Repasamos también los otros partidos que tendrán la jornada de este miércoles de la Copa Sudamericana.

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¡EL ONCE DE ALIANZA ATLÉTICO!

Alianza Atlético también hizo oficial su once inicial y así se confirman ambas alineaciones: "Prieto; Gordillo, Villegas, Suárez, Perleche, Díaz, Lupu, Muñoz, Pérez, Flores, Coronel".

¡EL OTRO PARTIDO!

Tanto América de Cali como Alianza Atlético estarán viendo el otro encuentro del Grupo A de la Copa Sudamericana: Tigre vs. Macará, que será este jueves 16 de abril.

¡LA ALINEACIÓN DE CALI!

El once titular de América de Cali para enfrentar a Alianza Atlético: Fernandes; Mina, Torres, Mosquera, Bertel; Carrascal, Escobar, Ángel, Guzmán, Palacios; Valencia.

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¡NOCHE DE SUDAMERICANA EN EL PASCUAL GUERRERO!

La cuenta oficial de América de Cali nos muestra cómo se vive el partido ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

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¡EL PLANTEL DE AMÉRICA DE CALI LLEGÓ AL PASCUAL GUERRERO!

Los jugadores convocados de América de Cali ya están en el vestuario del estadio Pascual Guerrero listos para afrontar su partido ante Alianza Atlético por la Copa Sudamericana.

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¡LA TABLA AHORA MISMO!

Un punto que tampoco puede faltar son las posiciones de cada club en la tabla del Grupo A de la Copa Sudamericana.

¡ES HORA DE VER LA TENDENCIA!

También analizamos cómo vienen cada uno de los equipos en sus últimos 5 partidos que jugaron.

¡VAMOS AHORA CON LOS GOLEADORES!

8Pasada una fecha de la Copa Sudamericana, ambos clubes registran goles gracias a sus artilleros.

¡PRIMERO LOS NÚMEROS!

Desarrollando toda la información del partido, el primer punto a tomar en cuenta es la probabilidad de victoria que le dan las casas de apuestas a cada uno de los clubes.

¡BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el partido entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

América de Cali jugó ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.
© Getty Images.América de Cali jugó ante Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana.

VER GRATIS y EN VIVO el partido de HOY entre América de Cali vs. Alianza Atlético por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana. Sigue la transmisión en directo y online por la aplicación oficial de ESPN, DirecTV y también mira el partido por internet a través de la señal y los links de DGO.

América de Cali y Alianza Atlético empatan 1-1 al término del primer tiempo tras los goles de Elian Muñoz y Daniel Valencia. También hay que mencionar que Román Gastón y Tomás Ángel tienen cartulinas amarillas en el partido que se viene jugando en el estadio Pascual Guerrero.

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Aldo Cadillo
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