Deportivo Cali 0-0 América EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Primero apareció Rodríguez y luego de Dinenno quien estuvo a punto de abrir el marcador tras un buen disparo sobre el arco de Fernandes.

Deportivo Cali salió con todo y entre Correa junto a Viáfara fueron capaces de sumarse al área de América para generar peligro.

Mientras Deportivo Cali se mantiene en campo rival en busca de generar peligro, América aún no se aproxima hacia el arco defendido por un Gallese que se muestra muy cómodo por ahora.

Tras un buen centro por parte de Correa, apareció Rodríguez para conectar de cabeza en área de América y balón pasó muy cerca del arco defendido por Fernandes. Siguen encima los locales.

Ahora fue el turno de Dinenno para ganar por arriba y meter un buen cabezazo en área de América. El balón se fue desviado del campo por muy poco.

Luego de un arranque potente por parte de Deportivo Cali, ahora aparece el manejo de América para controlar el balón y tratar de adueñarse del trámite del clásico.

El volante de Deportivo Cali aprovechó un error en salida de América y probó un buen remate desde larga distancia que finalmente fue atrapado de gran manera por el arquero Fernandes.

Apareció Lucumí para tratar de romper a los defensa de Deportivo Cali, no fue preciso y perdió el balón en el intento de acercarse al arco defendido por Gallese.

Deportivo Cali y América se enfrentan el día de hoy por la fecha 18 de la Liga BetPlay. El histórico Clásico Vallecaucano tendrá una nueva etapa esta noche cuando El Estadio Deportivo Cali sea testigo de una verdadera fiesta que promete mucho en la previa, así que a continuación no te pierdas ningún detalle gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Deportivo Cali perdió 1-0 ante Boyacá Chicó, empató 1-1 frente a Llaneros y venció a Junior en condición de visita. Por otro lado, América derrotó 2-1 a Fortaleza, se impuso 3-1 a Millonarios FC y perdió 2-0 frente a Cúcuta. Todos estos duelos fueron en el marco de la Liga BetPlay, lo cual indica que ambos mostraron distintos rendimientos en sus juegos.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?

17:10 | México (CDMX)

18:10 | Colombia, Ecuador y Perú

19:10 | Bolivia y Venezuela

20:10 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:10 | España (26/04)

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?