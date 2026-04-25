Deportivo Cali 0-0 América EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Deportivo Cali y América se enfrentan el día de hoy por la fecha 18 de la Liga BetPlay. El histórico Clásico Vallecaucano tendrá una nueva etapa esta noche cuando El Estadio Deportivo Cali sea testigo de una verdadera fiesta que promete mucho en la previa, así que a continuación no te pierdas ningún detalle gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Deportivo Cali perdió 1-0 ante Boyacá Chicó, empató 1-1 frente a Llaneros y venció a Junior en condición de visita. Por otro lado, América derrotó 2-1 a Fortaleza, se impuso 3-1 a Millonarios FC y perdió 2-0 frente a Cúcuta. Todos estos duelos fueron en el marco de la Liga BetPlay, lo cual indica que ambos mostraron distintos rendimientos en sus juegos.
¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?
- 17:10 | México (CDMX)
- 18:10 | Colombia, Ecuador y Perú
- 19:10 | Bolivia y Venezuela
- 20:10 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:10 | España (26/04)
¿Dónde ver Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?
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