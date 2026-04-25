Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga BetPlay

Deportivo Cali 0-0 América EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Deportivo Cali y América disputan una nueva edición del Clásico Vallecaucano en el marco de la Liga BetPlay. Sigue el minuto a minuto del partido.

26' ¡Intento de América!

Apareció Lucumí para tratar de romper a los defensa de Deportivo Cali, no fue preciso y perdió el balón en el intento de acercarse al arco defendido por Gallese.

22' ¡Disparo de Pájaro!

El volante de Deportivo Cali aprovechó un error en salida de América y probó un buen remate desde larga distancia que finalmente fue atrapado de gran manera por el arquero Fernandes.

20' ¡América con el control!

Luego de un arranque potente por parte de Deportivo Cali, ahora aparece el manejo de América para controlar el balón y tratar de adueñarse del trámite del clásico.

16' ¡Deportivo Cali sigue encima!

Ahora fue el turno de Dinenno para ganar por arriba y meter un buen cabezazo en área de América. El balón se fue desviado del campo por muy poco.

13' ¡Se la perdió Deportivo Cali!

Tras un buen centro por parte de Correa, apareció Rodríguez para conectar de cabeza en área de América y balón pasó muy cerca del arco defendido por Fernandes. Siguen encima los locales.

10' ¡América aún no reacciona!

Mientras Deportivo Cali se mantiene en campo rival en busca de generar peligro, América aún no se aproxima hacia el arco defendido por un Gallese que se muestra muy cómodo por ahora.

4' ¡Nueva llegada de Deportivo Cali!

Deportivo Cali salió con todo y entre Correa junto a Viáfara fueron capaces de sumarse al área de América para generar peligro.

2' ¡Llegada de Deportivo Cali!

Primero apareció Rodríguez y luego de Dinenno quien estuvo a punto de abrir el marcador tras un buen disparo sobre el arco de Fernandes.

1' ¡Empezó el partido!

Deportivo Cali y América disputan el primer tiempo de una nueva edición del Clásico Vallecaucano.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores de Deportivo Cali y América dicen presente en el gramado del Estadio Deportivo Cali a instantes del pitazo inicial.

¡A instantes del inicio de partido!

El Clásico Vallecaucano entre Deportivo Cali vs. América está a punto de disputarse, así que pónganse cómodos que aquí conocerás todas las incidencias.

¡Calentamiento de los equipos!

Deportivo Cali y América realizan los respectivos trabajos precompetitivos a muy pocos minutos del inicio del Clásico Vallecaucano.

Image
Image

¡Alineación titular de Deportivo Cali!

Rafael Dudamel preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a América: Gallese; Viáfara, Sandoval, Quiñones, Aguilar, Correa, Pájaro, Orozco, Reynoso, Rodríguez y Dinenno.

Image

¡Alineación titular de América!

David González alistó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Deportivo Cali: Fernandes, Mina, Tovar, Torres, Bertel; Carrascal, Escobar; Ángel, Guzmán, Lucumí y Ramos.

Image

¡Vestuario listo de Deportivo Cali!

Deportivo Cali usará su clásica indumentaria verde para el partido de esta noche ante América.

Image
Image
Image

¡Los convocados!

Deportivo Cali y América dispondrán de los siguientes jugadores para el Clásico Vallecaucano de esta noche por la Liga BetPlay.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Deportivo Cali vs. América!

Deportivo Cali y América miden fuerzas esta noche por la fecha 18 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue las incidencias gracias a Bolavip Perú.

Image

Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay.
© Win Sports.Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay.

Deportivo Cali y América se enfrentan el día de hoy por la fecha 18 de la Liga BetPlay. El histórico Clásico Vallecaucano tendrá una nueva etapa esta noche cuando El Estadio Deportivo Cali sea testigo de una verdadera fiesta que promete mucho en la previa, así que a continuación no te pierdas ningún detalle gracias a la cobertura exclusiva por parte de Bolavip Perú.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro, Deportivo Cali perdió 1-0 ante Boyacá Chicó, empató 1-1 frente a Llaneros y venció a Junior en condición de visita. Por otro lado, América derrotó 2-1 a Fortaleza, se impuso 3-1 a Millonarios FC y perdió 2-0 frente a Cúcuta. Todos estos duelos fueron en el marco de la Liga BetPlay, lo cual indica que ambos mostraron distintos rendimientos en sus juegos.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?

  • 17:10 | México (CDMX)
  • 18:10 | Colombia, Ecuador y Perú
  • 19:10 | Bolivia y Venezuela
  • 20:10 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 01:10 | España (26/04)

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. América por la Liga BetPlay?

  • Win Sports
  • Win Play
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones