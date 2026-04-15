Tabla de posiciones del Grupo A de Copa Sudamericana 2026: así va Alianza Atlético tras 1-2 ante América de Cali

La Copa Sudamericana 2026 no para y se jugó la segunda fecha de la fase de grupos. En esta oportunidad el conjunto de Alianza Atlético visitó al cuadro de América de Cali en un juego bastante peleado de principio a final. Duelo lleno de emociones que terminó haciendo que la tabla de posiciones varié un poco.

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En este caso, el conjunto peruano comenzó ganando en Colombia. La gran sorpresa se dio a los 31 minutos con el tanto de Elian Munoz, el cual puso la alegría sullanense muy pronto. Pero lastimosamente no pudieron irse al descanso con la ventaja. Esto después que Daniel Valencia termine empatando el juego a los 44 minutos.

En el segundo tiempo se siguió dando un choque en el que dominaba el local, pero que terminó dándole vuelta al resultado. Yeison Guzmán a los 55 minutos de penal consiguió el segundo con el cual terminaron ganando el partido. Con lo cual se ponen de forma momentánea en lo más alto de la tabla de posiciones.

Así quedó el grupo de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana

Con este triunfo el cuadro de América de Cali es puntero con un total de 4 puntos, mientras que Tigre y Macará podrían cambiar la tabla con su juego que todavía resta disputarse. Por otro lado, Alianza Atlético se queda con solo 1 unidad.

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Tabla de posiciones del grupo A:

Fixture de Alianza Atlético en la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1: Alianza Atlético 1-1 Tigre

Alianza Atlético 1-1 Tigre Fecha 2: América de Cali 2-1 Alianza Atlético

América de Cali 2-1 Alianza Atlético Fecha 3: Alianza Atlético vs Macará | 30/04

Alianza Atlético vs Macará | 30/04 Fecha 4: Alianza Atlético vs América de Cali | 06/05

Alianza Atlético vs América de Cali | 06/05 Fecha 5: Macará vs Alianza Atlético | 21/05

Macará vs Alianza Atlético | 21/05 Fecha 6: Tigre vs Alianza Atlético | 28/05

Datos Claves

América de Cali derrotó 2-1 a Alianza Atlético y lidera el grupo con 4 puntos.

derrotó 2-1 a y lidera el grupo con 4 puntos. Elian Munoz anotó a los 31 minutos el gol inicial para el conjunto peruano en Colombia .

anotó a los 31 minutos el gol inicial para el conjunto peruano en . Alianza Atlético enfrentará a Macará el próximo 30 de abril por la fecha 3 del torneo.