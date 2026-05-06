Alianza Atlético perdió ante América y así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético se enfrentó a América de Cali por la fecha número 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

La Copa Sudamericana 2026 se viene definiendo en la segunda ronda de la fase de grupos. Cada vez hay menos opciones de fallar para los equipos, más que todo en busca de quedar entre los dos primeros para poder seguir con vida en este torneo internacional. En el grupo A se viene viendo una paridad interesante a falta de dos encuentros más.

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A primera hora el equipo de Macará recibió a Tigre en un duelo con bastantes emociones, el cual terminó en un empate 2-2. Felipe Zenobio y Franco Posse marcaron para los ecuatorianos, mientras José Romero puso los dos goles de los argentinos. En el final del partido, Jean Estacio se fue expulsado por doble amarilla.

Mientras que el segundo partido terminó con victoria para el cuadro de América de Cali. Si bien Alianza Atlético tuvo muy buenas oportunidades para marcar, pero el cuadro colombiano encontró los goles por medio de Jhon Murillo y Tomás Ángel en el segundo tiempo.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana

Con dos duelos bastante peleados, el grupo A se viene viendo una paridad entre los primeros. Por lo que se van perfilando los equipos que lucharán hasta la última fecha por mantenerse en este certamen.

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# EQUIPOS PJ PG PE PP DIF PTS 1 Macará 4 2 2 0 +3 8 2 América 4 2 1 1 +1 7 3 Tigre 4 1 2 1 +1 5 4 Alianza Atlético 4 0 1 3 -5 1

¿Cómo se jugará la fecha 5 del Grupo A?

América de Cali vs Tigre | 19 de mayo a las 21:00 horas.

Macará vs Alianza Atlético | 21 de mayo a las 21:00 horas.

Datos Claves

Empate 2-2 entre Macará y Tigre por el Grupo A de la Copa Sudamericana .

entre y por el de la . América de Cali venció a Alianza Atlético con goles de Murillo y Ángel .

venció a con goles de y . Macará lidera el grupo con 8 puntos, seguido por América con 7 unidades.