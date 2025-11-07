A horas del partido ante Garcilaso, tientan a jugador de Universitario para jugar en club del exterior

El mercado de fichajes comienza a activarse, tanto en el fútbol peruano como en el resto del continente. Según dio a conocer Gustavo Peralta en L1 MAX, Independiente del Valle mostró interés en José Carabalí y se puso en contacto con él.

Sin embargo, el futbolista de 28 años tomó la decisión de no seguir con las conversaciones, ya que su intención era permanecer en Universitario de Deportes.

“Hace varios días un club de Ecuador preguntó directamente por José Carabalí, no sé si a su agencia, pero el club era Independiente del Valle. Esa opción se descartó, ni siquiera se negoció con Universitario“, reveló el mencionado comunicador.

José Carabalí se quedará en Universitario.

¿José Carabalí renovó con Universitario?

Posterior a ello, el periodista precisó que José Carabalí extendió su vínculo con Universitario de Deportes hasta junio de 2027. Además, el exjugador del Nagoya Grampus comentó a su entorno más cercano que su principal objetivo es conquistar el tetracampeonato vistiendo la camiseta ‘crema’.

“Se le hizo la consulta si le interesaría: ‘Estoy feliz en la U, me quedó el próximo año buscando el tetracampeonato, eso dijo'”, dio a conocer Peralta. Con estas declaraciones, se confirmó que el ecuatoriano se quedará en Ate.

La importancia de Carabalí en Universitario

José Carabalí se incorporó a Universitario de Deportes para la temporada 2025, a solicitud del técnico Fabián Bustos. Aunque aún mantenía contrato con el Nagoya Grampus de Japón, el futbolista alcanzó un acuerdo para rescindir su vínculo y de esa manera concretar su fichaje por el cuadro ‘crema’.

A lo largo de la temporada, ‘Cara’ acumuló un total de 2230 minutos en el campo, repartidos entre el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. En ese tiempo, el atacante registró un gol y siete asistencias, consolidándose como una pieza importante en el esquema ofensivo del equipo de Jorge Fossati.

DATOS CLAVES

El futbolista José Carabalí, de 28 años, descartó el interés de Independiente del Valle de Ecuador.

José Carabalí renovó su vínculo con Universitario de Deportes hasta junio de 2027.

