Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El cuadro 'crema' recibirá al elenco cusqueño en el estadio Monumental, donde también será premiado como campeón nacional.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.
© Composición Bolavip PerúUniversitario se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en las instalaciones del estadio Monumental por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Publicidad

Por su parte, el cuadro ‘crema’ afronta este encuentro con el objetivo de cerrar con broche de oro una temporada histórica, luego de consagrarse tricampeón nacional luego de vencer a ADT de Tarma.

En tanto, el ‘Rico Garci’ también llega motivado, tras imponerse recientemente al conjunto tarmeño, y buscará despedirse del torneo dejando una buena impresión ante el flamante campeón.

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El duelo entre ‘merengues’ y cusqueños se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Publicidad

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 22:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 23:00 horas.

Image
Alex Valera cumplió el reto de cortarse como Ronaldo Nazário y tiene ahora nuevo apodo

ver también

Alex Valera cumplió el reto de cortarse como Ronaldo Nazário y tiene ahora nuevo apodo

Canal TV del Universitario vs. Deportivo Garcilaso

El Universitario vs. Deportivo Garcilaso será transmitido EN VIVO a través de GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV), bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP.

Publicidad

Cabe resaltar que, el club de Ate mantiene un contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de imagen, motivo por el cual, todos los partidos en los que la ‘U’ juegue de local son emitidos por dicha casa televisiva.

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes jugará contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 18 del Torneo Clausura.
  • El partido de Universitario vs. Deportivo Garcilaso se jugará el viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas (Perú).
Publicidad
  • El encuentro será transmitido EN VIVO por GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV).
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Barcelona acaba de descartar venir al Perú para jugar el amistoso internacional anunciado
Futbol Internacional

Barcelona acaba de descartar venir al Perú para jugar el amistoso internacional anunciado

Britos mandó advertencia a la 'U'
Liga 1

Britos mandó advertencia a la 'U'

Los 3 equipos de la Liga 1 que se pelean por Christian Cueva y la postura de Emelec
Peruanos en el exterior

Los 3 equipos de la Liga 1 que se pelean por Christian Cueva y la postura de Emelec

Los grandes ausentes en la Selección Peruana para los partidos contra Rusia y Chile
Selección Peruana

Los grandes ausentes en la Selección Peruana para los partidos contra Rusia y Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo