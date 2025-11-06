¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

Universitario de Deportes volverá a la acción en la competencia cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en las instalaciones del estadio Monumental por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Por su parte, el cuadro ‘crema’ afronta este encuentro con el objetivo de cerrar con broche de oro una temporada histórica, luego de consagrarse tricampeón nacional luego de vencer a ADT de Tarma.

En tanto, el ‘Rico Garci’ también llega motivado, tras imponerse recientemente al conjunto tarmeño, y buscará despedirse del torneo dejando una buena impresión ante el flamante campeón.

¿A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El duelo entre ‘merengues’ y cusqueños se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 22:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 23:00 horas.

Canal TV del Universitario vs. Deportivo Garcilaso

El Universitario vs. Deportivo Garcilaso será transmitido EN VIVO a través de GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV), bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP.

Cabe resaltar que, el club de Ate mantiene un contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de imagen, motivo por el cual, todos los partidos en los que la ‘U’ juegue de local son emitidos por dicha casa televisiva.

DATOS CLAVES

