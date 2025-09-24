Atento Alianza Lima: ¿Lanús puede ser sancionado por los incidentes ante Fluminense en el Maracaná?

Alianza Lima tiene en su cabeza el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile. Mientras tanto, puede seguir con atención lo que decida Conmebol con lo ocurrido el pasado martes 23 de setiembre en los incidentes del partido Fluminense vs. Lanús en el Estadio Maracaná.

En el entretiempo de este partido de vuelta en Río de Janeiro, la policía de Brasil reprimió a hinchas de Lanús ubicados en la tribuna visitante del Maracaná, donde Fluminense hace de local. Hay distintas versiones respecto a los motivos por los que los efectivos de seguridad intervinieron con suma violencia contra los fanáticos argentinos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Distintas imágenes muestran la crudeza y la represión de la policía brasileña, algo que se volvió costumbre contra hinchas argentinos, algo que ha sido una constante en últimos partidos entre clubes y hasta selecciones de estos países. Al final, el partido continuó una vez se tranquilizó la situación. Lanús se lo empató a Fluminense y consiguió el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Conmebol puede sancionar a Lanús y a Fluminense por los incidentes?

Durante esta Copa Sudamericana, Conmebol ha tenido que intervenir con duras decisiones debido a violentos incidentes en otros partidos. El mejor ejemplo es lo ocurrido entre Independiente y Universidad de Chile en los octavos de final últimos. La descalificación del ‘Rojo’ permitió que la U chilena clasifique y enfrente a Alianza Lima en cuartos.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Alianza Lima enfrenta a Universidad de Chile, Independiente sufre un nuevo escándalo por culpa de Chile

¿Puede Conmebol intervenir en la serie entre Lanús y Fluminense? Sí. Está claro que el organismo buscará esclarecer los hechos ocurridos en el entretiempo del partido de vuelta en el Maracaná. Sin embargo, debido a que la situación se calmó y no llegó a los niveles de violencia ocurridos en el partido de vuelta de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, ninguno de los dos equipos será descalificado del torneo (más aún porque el partido concluyó).

La policía de Brasil arremetió contra hinchas de Lanús en el Maracaná (Getty Images).

Lanús está clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero sí podría recibir algún tipo de sanción por los incidentes en el Maracaná. ¿Por qué? Es que si Conmebol considera que los hinchas ‘granates’ en el estadio generaron algún tipo de incidente que provocó la reacción violenta de la policía brasileña podría ser castigados.

Publicidad

Publicidad

El tipo de sanción y/o multas que pueda recibir Lanús serán decisión del Tribunal de Disciplina que tiene Conmebol. El mayor castigo puede ser que no puedan llevar hinchas visitantes al partido que tengan en esa condición en la semifinal de la Copa Sudamericana. También podrían sufrirlo en la potencial final en caso de llegar, ya que las normas de disciplina del organismo lo permiten.

ver también Universidad de Chile hizo dos pedidos legales antes de enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

Lanús espera rival en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima o Universidad de Chile definirán al oponente del ‘Granate’. Su serie se definirá este jueves 25 de setiembre en Coquimbo.

Una vez se conozca cuál de los dos equipos jugará ante Lanús deberán esperar un mes para la serie de semifinales. El partido de ida se jugaría entre el 22 y 23 de octubre, mientras que la vuelta sería una semana después, entre el 29 y 30 de dicho mes. Las fechas y horarios exactos se conocerán de parte de Conmebol en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

ver también Como contra Boca y Gremio: Alianza Lima utilizará una cábala infalible ante la Universidad de Chile