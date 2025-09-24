Lanús sorprendió y reveló a qué rival prefiere entre Alianza Lima y Universidad de Chile

Lanús logró una clasificación histórico frente a Fluminense en el mismo Maracaná. Empatando 1-1 y colocando el global a su favor por 2-1, el equipo de Argentina se metió a las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora espera rival entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

Justo de este tema habló Mauricio Pellegrino, actual entrenador de Lanús. Teniendo un recorrido increíble a sus 53 años, el estratega reveló a qué rival prefiere enfrentar entre Alianza Lima o Universidad de Chile.

“El rival que toque, obviamente vamos a dar todo en esa semifinal”, empezó Mauricio Pellegrino sobre el contrincante que tendrá por las semifinales de la Copa Sudamericana. En ese sentido, el estratega dejó en claro que guarda un gran cariño por la Universidad de Chile, club que dirigió.

“Universidad de Chile es un club especial, lo fue en esa temporada y justo me tocó un año muy difícil. La base de este equipo que está jugando hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso y siempre le voy a tener aprecio”, comentó Mauricio Pellegrino en conferencia tras eliminar a Fluminense de la Copa Sudamericana.

Mauricio Pellegrino, técnico de Lanús. (Foto: Lanús)

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: posibles alineaciones

Posible alineación titular de Alianza Lima: Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero o Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Posible alineación titular de la Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de la Sudamericana?

Alianza Lima vs. Universidad de Chile juegan este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM. El partido es válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a puertas cerradas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de la Sudamericana?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se podrán ver en vivo y en directo por DirecTV Sports y online por DSports en todo el territorio peruano. Además, también puedes seguir todos los detalles gratis en el minuto a minutos de Bolavip Perú.

