Dónde ver EN VIVO Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

El fútbol retorna a esta parte del continente y se vienen disputando los primeros partidos de los PlayOff de la Copa Sudamericana 2026. En este caso tenemos a Cienciano como representante nacional enfrentando a Lanús por un cupo a los octavos de final.
Los ‘Granate’ clasificaron a esta etapa después de no poder clasificarse a la siguiente fase en la Copa Libertadores. En este caso fue uno de los mejores terceros debido a que hicieron 9 puntos en su grupo. Pero LDU y Mirassol lo terminaron pasando al obtener cada uno de ellos 12 unidades
El equipo de Horacio Melgarejo por su parte tuvo problemas para rendir como el año pasado. Solo que esta vez logró clasificarse como segundo tras sumar un total de 8 unidades. Superando a Juventud y Puerto Cabello con 7 puntos cada uno. Atlético Mineiro lideró el grupo con 10.
¿Dónde ver el Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana?
Este encuentro por la Copa Sudamericana se podrá disfrutar a lo largo de todo el continente. Eso sí, dependiendo de la ubicación, va a cambiar el lugar en donde poder verlo. Mira acá dónde seguir el Lanús vs. Cienciano:
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Bolivia: ESPN Colombia, Tigo Sports 2 Bolivia
- Brasil: Paramount+
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Colombia: DGO, ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: DGOESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- México: Disney+ Premium Mexico
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN Colombia
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, ESPN Colombia
- Venezuela: DGO, ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
¿Cuándo y dónde jugarán Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana?
Por el partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá a Cienciano en Argentina. Este duelo se dará a cabo el día miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Días Pérez.
Datos Claves
- El 22 de julio, Lanús recibe a Cienciano por la Copa Sudamericana.
- Lanús clasificó al playoff tras sumar 9 puntos en la Copa Libertadores.
- Cienciano, dirigido por Horacio Melgarejo, clasificó segundo en su grupo con 8 puntos.