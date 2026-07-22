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Dónde ver EN VIVO Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano se enfrenta a Lanús por el partido de ida de los PlayOff de la Copa Sudamericana 2026.

Carlos Garcés celebrando.
© CiencianoCarlos Garcés celebrando.

El fútbol retorna a esta parte del continente y se vienen disputando los primeros partidos de los PlayOff de la Copa Sudamericana 2026. En este caso tenemos a Cienciano como representante nacional enfrentando a Lanús por un cupo a los octavos de final.

Los ‘Granate’ clasificaron a esta etapa después de no poder clasificarse a la siguiente fase en la Copa Libertadores. En este caso fue uno de los mejores terceros debido a que hicieron 9 puntos en su grupo. Pero LDU y Mirassol lo terminaron pasando al obtener cada uno de ellos 12 unidades

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El equipo de Horacio Melgarejo por su parte tuvo problemas para rendir como el año pasado. Solo que esta vez logró clasificarse como segundo tras sumar un total de 8 unidades. Superando a Juventud y Puerto Cabello con 7 puntos cada uno. Atlético Mineiro lideró el grupo con 10.

¿Dónde ver el Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana?

Este encuentro por la Copa Sudamericana se podrá disfrutar a lo largo de todo el continente. Eso sí, dependiendo de la ubicación, va a cambiar el lugar en donde poder verlo. Mira acá dónde seguir el Lanús vs. Cienciano:

  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Bolivia: ESPN Colombia, Tigo Sports 2 Bolivia
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • Colombia: DGO, ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: DGOESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • México: Disney+ Premium Mexico
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, ESPN Colombia
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, ESPN Colombia
  • Venezuela: DGO, ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, inter
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¿Cuándo y dónde jugarán Lanús vs. Cienciano por Copa Sudamericana?

Por el partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá a Cienciano en Argentina. Este duelo se dará a cabo el día miércoles 22 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Días Pérez.

Datos Claves

  • El 22 de julio, Lanús recibe a Cienciano por la Copa Sudamericana.
  • Lanús clasificó al playoff tras sumar 9 puntos en la Copa Libertadores.
  • Cienciano, dirigido por Horacio Melgarejo, clasificó segundo en su grupo con 8 puntos.
Bruno Castro
Bruno Castro
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