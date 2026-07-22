Las posibles alineaciones de Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Lanús y Cienciano se enfrentan este miércoles 22 de julio por el partido de ida del Playoff de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan dos equipos campeones de este torneo, que buscan meterse en los octavos de final. El ‘Granate’ se estrena en este semestre, mientras que el ‘Papá’ quiere recuperarse.
Lanús, equipo dirigido por Mauricio Pochettino, llega a esta Copa Sudamericana proveniente de la Copa Libertadores, tras haber terminado tercero en un grupo compuesto por Liga de Quito y Mirassol (clasificados a octavos de ese certamen) y Always Ready (eliminado de todo). El conjunto argentino disputa su primer partido tras el parón del Mundial 2026.
Cienciano, por su parte, con el controvertido Horacio Melgarejo, quiere recuperarse tras la derrota sufrida ante FBC Melgar por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Llega a esta instancia tras terminar en segundo lugar en el Grupo B por detrás de Atlético Mineiro y por delante de Juventud y Academia Puerto Cabello.
Alineaciones para Lanús vs. Cienciano
LANÚS
- Nahuel Losada
- Tomás Guidara
- Carlos Izquierdoz
- José María Canale
- Sasha Marcich
- Agustín Medina
- Agustín Cardozo
- Eduardo Salvio
- Ramiro Carrera
- Dylan Aquino
- Yoshan Valois
- DT: Mauricio Pellegrino
CIENCIANO
- Ítalo Espinoza
- Claudio Núñez
- Kevin Becerra
- Maximiliano Amondarain
- Cristian Souza
- Gerson Barreto
- Santiago Arias
- Marcos Martinich
- Alejandro Hohberg
- Neri Bandiera
- Carlos Garcés
- DT: Horacio Melgarejo
¿A qué hora se juega Lanús vs. Cienciano?
- Perú: 19:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Chile: 20:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 17:30 PT / 20:30 ET
¿Dónde ver EN VIVO Lanús vs. Cienciano?
- Perú: DSports, DGO
- Argentina: DSports, DGO
- Colombia: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Chile: DSports, DGO
- Uruguay: DSports, DGO
- Ecuador: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, fuboTV