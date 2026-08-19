Dónde ver EN VIVO Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026: hora, alineaciones, TV y streaming online

Santa Fe vs. River Plate se ven las caras hoy en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El mítico Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá, será testigo de una llave que promete en demasía por la calidad de los equipos, así que a continuación podrás conocer los horarios establecidos y canales oficiales de transmisión.

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Recordemos que este partido debió disputarse la semana pasada en el mismo recinto deportivo, pero desde Conmebol optaron por aplazarlo debido al terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto. Por ello es que recién se jugará el duelo de ida a diferencia de las demás llaves que ya empiezan a definirse para descubrir los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Dicho todo esto, Santa Fe llega a este encuentro luego de imponerse con mucha autoridad ante Caracas por 5-0 en el resultado global por la llave de playoffs. Por otro lado, River Plate logró inscribir su nombre en esta instancia al clasificar directamente desde la fase de grupos, aunque vienen con ciertas dudas ya que en la Liga Argentina recién ganaron el domingo pasado luego de 4 duelos perdidos.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (20/08)

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¿Dónde ver Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026?

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador | Disney Plus , DSports y DGO

, DSports y DGO Brasil | Disney Plus

Argentina, Paraguay y Uruguay | ESPN y Disney Plus.

Venezuela | ESPN, Disney Plus e inter.

España | Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos.

Estados Unidos | beIN Sports, beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Santa Fe | Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Franco Fagundez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River Plate | Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coutdet.

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