Gabriel de Alba, nuevo inversor de Botafogo, es tendencia internacional tras revelarse que habló directamente con la plantilla para darles un jugoso premio económico si esta noche logran la heroica ante Cienciano.

Quedan pocas horas para que empiece a rodar el balón en el Estadio Nilton Santos. Botafogo y Cienciano se alistan para luchar por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, aunque claramente quien la tiene más complicada es el equipo brasileño. En base a ello es que el dueño del club no tuvo mejor idea que prometer una recompensación económica si logran avanzar.

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Fuente: Cienciano.

Gabriel de Alba, nuevo inversor de Botafogo, es noticia en estos momentos luego de revelarse que durante el último entrenamiento de la plantilla con miras al duelo esta ante Cienciano en Río de Janeiro conversó directamente con los futbolistas. Así es, desde ‘Globo Esporte‘ revelaron que se dio una charla de por medio en donde se habló de un premio que promedio los 385 mil dólares.

Hablamos de unos 2 millones de reales para cada uno de los jugadores si es que el día de hoy logran conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Esto indica que deberán superar el resultado de 6-1 en contra que sucedió la semana pasada en el Cusco, así que la tarea no es para nada sencilla y el aliciente monetario pretende motivarlos a como de lugar.

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Fuente: Globo Esporte.

La desesperada medida de Botafogo para tratar de meterle presión a Cienciano

Antes de que se filtre la información que tiene como protagonista al duelo de Botafogo y a los jugadores de la plantilla, se pudo conocer que desde otra área de la institución tomaron la decisión de abaratar drásticamente el costo de las entradas al Estadio Nilson Santos para recibir a Cienciano. Con la intención de colmar todas las tribunas, el precio fue de 5 reales que al cambio serían 3 soles.

Es decir, hablamos de una medida desesperada que para muchos podría representar la oportunidad de meterle presión máxima a Cienciano con miras a lograr un resultado realmente heroico. Veremos qué tanto efecto resulta esta situación ya que así como podría significar un factor positivo de ánimo para Botafogo, de no darse el resultado sería una carta de doble fila por el ambiente.

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