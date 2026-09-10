A horas del partido en Cusco, Horacio Melgarejo reveló en qué liga le gustaría dirigir: “Hincho por ellos”

Horacio Melgarejo dio algunas luces de su futuro cercano. Además de estar enfocado en los objetivos de Cienciano, reveló qué otro torneo del continente lo atrae con demasía.

Cienciano se alista para el partido de esta noche ante Montevideo City Torque. En el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará una verdadera fiesta para el pueblo cusqueño. Así también lo entiende Horacio Melgarejo, quien dio una entrevista y contó detalles del presente del equipo, además de hablar un poco de su futuro.

Publicidad

Fuente: Cienciano.

Sabiendo que viene haciendo historia con Cienciano y que la oportunidad de seguir competencia a nivel continental está más vigente que nunca, Horacio Melgarejo se tomó un momento para reflexionar y revelar a qué liga le gustaría ir en el caso de que pueda darse el escenario. Sin ánimos de querer alejarse ya mismo del Cusco, el estratega se rindió ante el torneo uruguayo.

“Uruguay es un país tremendamente futbolero, competitivo. Y si en algún momento sale la oportunidad de dirigir en Uruguay, de verdad que me lo plantearía con mucha honra porque es un país que cuando no participa Argentina, hincho por ellos. Me encantaría, pero hoy por hoy estoy enfocado en Cienciano“; comentó Horacio Melgarejo en charla con ‘DSports Uruguay’.

Publicidad

Asimismo, el estratega argentino no perdió la oportunidad para remarcar cómo se siente en el Cusco y qué objetivo cercano pretende. “Ahora estoy centrado al 100% en Cienciano, en tratar de terminar lo más alto posible en la Copa Sudamericana y tratar que el club vuelva a estar dentro de los ocho para que vuelva a competir en un torneo internacional el año que viene“.

"SI EN ALGÚN MOMENTO SALE LA OPORTUNIDAD, ME LO PLANTEARÍA CON MUCHA HONRA" 💬🇺🇾



Horacio Melgarejo, actualmente al frente de Cienciano, se refirió a la posibilidad de dirigir en Uruguay en el futuro.



🎙️ @Buysan en #DFSHAUY pic.twitter.com/ss5nmsMj9w — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) September 9, 2026

¿Horacio Melgarejo continuará al mando de Cienciano?

Al margen de las más recientes declaraciones por parte de Horario Melgarejo respecto a su gusto por el fútbol uruguayo, no perdamos de vista que durante los últimos días se pudo conocer la información de que desde el Brasileirao lo vienen buscando pensando en la siguiente temporada. Eso sí, el estratega argentino se mantiene firme por ahora en Cienciano y no habría respondido a ninguna oferta.

Publicidad

Eso sí, es importante tener en cuenta que el vínculo contractual de Horario Melgarejo con Cienciano termina a fines de este año 2026, así que por el momento no hay nada confirmado sobre su futuro más cercano. Veremos el camino que le depara al equipo cusqueño en la Copa Sudamericana y en la Liga 1, lo cual seguramente también determinará una postura por parte del club.

Horacio Melgarejo le confirmó a @ESPNArgentina el interés que tuvieron dos equipos brasileños, tal como lo adelantó hace días @Gusadro , del cual fue blanco de burlas y muestras de envidia, por simplemente hacer un trabajo periodístico sobre #Cienciano con mucha credibilidad. pic.twitter.com/bTx4H1aayH — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) September 4, 2026

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo enfrentará hoy a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026 .

enfrentará hoy a por la . Uruguay es la liga donde al actual técnico de Cienciano le encantaría dirigir.

es la liga donde al actual técnico de le encantaría dirigir. Fines de 2026 marca el término del contrato del entrenador argentino con Cienciano.