Horacio Calcaterra defendió a Jorge Murrugarra de hincha que se burló de él: “A ver si respetas”

Horacio Calcaterra no se quedó callado y le respondió a un hincha de Universitario de Deportes que se burló de Jorge Murrugarra en redes sociales. El mediocampista no dudó en defender a su compañero y respaldarlo públicamente.

Horacio Calcaterra defendió a Jorge Murrugarra

Desde la temporada 2023, el mayor valor del plantel de la ‘U’ ha sido la unidad y la idea de que ningún jugador está por encima del otro. Esto ha sido reconocido por los hinchas y, en cada entrevista, los propios futbolistas también lo destacan.

Un ejemplo de esto fue la acción de Horacio Calcaterra, quien recurrió a sus redes sociales para responder a un aficionado del cuadro ‘merengue’ con el siguiente mensaje: “¡A ver si respetas un poquito! Mira que Murru te hizo celebrar 3 copas!”.

La reacción se produjo tras un video publicado en Instagram por el usuario ‘SomosPolismo’, en el que se critica y se burla del desempeño de Jorge Murrugarra: “Lo que veía mi viejo cada fin de semana, mientras que a mi me tocó ver a MURRUGARRA”, se lee en la publicación.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo desafío del equipo dirigido por Javier Rabanal será en Andahuaylas frente a Los Chankas por la sexta fecha del Torneo Apertura. El partido está programado para el domingo 8 de marzo a las 15:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio de Los Chankas.

