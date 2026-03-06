El defensor peruano Renzo Garcés podría estar viviendo sus últimos meses en Alianza Lima, ya que su buen rendimiento en la temporada ha despertado el interés de mercados internacionales.

Publicidad

Publicidad

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien explicó que el entorno del futbolista ya analiza opciones fuera del país. “Renzo Garcés está bien en Alianza, pero me comentaron que están viendo un mercado para él afuera, me dijeron algo de México”, señaló el comunicador.

El posible salto al extranjero no sería descabellado considerando el gran momento que atraviesa el defensor central. De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, Garcés mantiene un notable puntaje promedio de 7.68 en lo que va de la temporada 2026 de la Liga 1.

Además de su solidez defensiva, el zaguero también ha destacado en el aspecto ofensivo. En apenas cinco partidos disputados con Alianza Lima, ya registra tres goles, una cifra poco habitual para un defensor y que confirma su impacto en el equipo.

Publicidad

Publicidad

Garcés elegido el mejor defensor de la Liga 1 en el mes de febrero. (Foto: Liga 1)

Renzo Garcés dará el salto internacional y dejará Alianza Lima

A sus 28 años, el central Renzo Garcés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su regularidad y liderazgo en la defensa de Alianza Lima han sido factores claves para que el club íntimo mantenga competitividad tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.

ver también Arrancó mal la relación de Jean Deza en el Sport Boys: fue a entrenar, pero lo regresaron a su casa

Cabe recordar que Renzo Garcés nunca ha jugado fuera del Perú. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal, por lo que una transferencia al fútbol mexicano marcaría su primera experiencia internacional.

Publicidad

Publicidad

Renzo Garcés festejando su gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima

Renzo Garcés tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, tras su última renovación en diciembre del 2025, todo esto con información oficial e Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Renzo Garcés?

A sus actuales 29 años, Renzo Garcés vale 1 millón de euros, según la última información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Renzo Garcés posee un puntaje promedio de 7.68 en la temporada 2026 de Liga 1.

El defensa registra tres goles en cinco partidos disputados con Alianza Lima este año.

El entorno de Garcés analiza ofertas para jugar en el mercado de México.

Publicidad