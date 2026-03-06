El guiño de confianza en Los Chankas para vencer a Universitario en Andahuaylas: “No es el del año pasado”

Se viene uno de los partidos más importantes en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 entre Los Chankas vs. Universitario de Deportes en la ciudad de Andahuaylas. Dicho esto, desde el equipo local tienen mucha confianza en que pueden seguir haciéndose muy fuertes jugando en casa y le acaban de mandar una especie de mensaje muy directo hacia los merengues.

En esta ocasión fue Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, quien habló sobre este encuentro frente a Universitario de Deportes para dar detalles de lo que espera en el trámite del juego y de cómo visualiza al elenco rival siendo el tricampeón del fútbol peruano. Eso sí, fue muy contundente en dejar entrever que los cremas ya no muestran ciertos movimientos como en el pasado.

“Creo que cuando se encontraron con el gol, como le sucedió en el otro partido, es como si estuvieran esperando mucho. No es el Universitario del año pasado, pero sí es peligroso. Si uno no presta atención a su delantero, a su mediocampo, a los jugadores que van por afuera, como Andy Polo o Jesús Castillo, es difícil. No hay que confiarse”; comentó Walter Paolella en el programa ‘Estudio Fútbol‘.

Respecto a la labor de los jugadores de Los Chankas para vencer a Universitario de Deportes, el estratega argentino manifestó lo siguiente: “En lo personal, trato de no darle tanta importancia porque hay que dejarlos trabajar y muchas veces nosotros no ayudamos para que ellos trabajen bien. Entonces, tenemos parte y parte de culpa. Si se equivocan ellos, también nos equivocamos nosotros”.

Así le está yendo a Los Chankas en el inicio del Torneo Apertura 2026

Los Chankas tienen 11 unidades en el Torneo Apertura 2026 y se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Hasta ahora han podido empatar 1-1 frente a Sport Boys, vencer 1-0 a Alianza Atlético, igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos en condición de visita, derrotar 3-2 a Sport Huancayo en la ciudad de Andahuaylas e imponerse 2-0 contra FBC Melgar en Arequipa.

Es así que los dirigidos por Walter Paolella llegan muy entonados al duelo frente a Universitario de Deportes, el cual se disputará el próximo domingo 8 de marzo a las 15:30 horas en el Estadio Los Chankas. No hay duda alguna de que será un encuentro muy picante que desde la previa ya empieza a vivirse, así que es muy probable que nos espere un trámite plagado de diversas emociones.

