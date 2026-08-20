Las posibles alineaciones para Botafogo vs. Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Botafogo RJ y Cienciano disputan hoy, jueves 20 de agosto, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Se esperan varios cambios de parte de los dos equipos con respecto a lo ocurrido en el partido de ida. Mira los detalles en las alineaciones propuestas por Rodrigo Bellão y Horacio Melgarejo.
La serie entre Botafogo y Cienciano está 6-1 en favor del equipo peruano por la contundente goleada lograda en la ida disputada en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Debido a este resultado, el Fogão prescindió de los servicios de Franclim Carvalho y lo reemplaza Rodrigo Bellão, quien dirigía al equipo Sub 20.
El Papá de América está muy cerca de volver a una instancia de cuartos de final, algo que no logra desde la edición de 2003, es decir, cuando fue campeón de esta copa. El equipo cusqueño quiere seguir por el buen camino e ilusiona a todo el fútbol peruano.
Las posibles alineaciones para Botafogo vs. Cienciano
BOTAFOGO RJ
- Warleson
- Vitinho
- Gabriel Justino
- Nahuel Ferraresi
- Alex Telles
- Huguinho
- Danilo
- Cristian Medina
- Álvaro Montoro
- Danilo Pereira
- Arthur Cabral
- DT: Rodrigo Bellão
CIENCIANO
- Ítalo Espinoza
- Carlos Cabello
- Maximiliano Amondarain
- Kevin Becerra
- Marcos Martinich
- Ademar Robles
- Gerson Barreto
- Alejandro Hohberg
- Cristian Souza
- Neri Bandiera
- Matías Succar
- DT: Horacio Melgarejo