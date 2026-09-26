Mano Menezes fue autocrítico y admitió que Perú se desorganizó tras el penal: “A partir de ahí, no hay nada positivo”

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Peruana apuntó contra el fallo arbitral por la derrota ante Estados Unidos. También tuvo autocrítica con respecto al segundo tiempo de 'La Bicolor'.

Mano Menezes no le escapó a la autocrítica por la derrota 4-1 sufrida con la Selección Peruana ante Estados Unidos. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador brasileño reconoció ciertas falencias de su equipo, pero también que hubo un punto de inflexión que fue el polémico penal del 2-1 estadounidense.

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Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos, un resultado que reflejó la gran superioridad del equipo de la Concacaf, sobre todo, en el segundo tiempo. Aunque, para marcar diferencias, lo hizo de penal tras un polémico cobro del juez Steffon Dewar. A partir de ahí, ‘La Bicolor’ se fue cayendo tanto física como anímicamente.

“Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física. Si juntamos todas las disputas que ocurrieron en el juego, seguro perdemos la mayoría. Ahí está una diferencia que sabemos que existe y tenemos que trabajar para ir disminuyendo”, cuestionó Menezes sobre la diferencia entre una selección y la otra.

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Pero más allá de esto, el partido se rompió con el polémico penal por presunta falta de Jesús Pretell sobre Mathis Albert. Y eso lo reconoció el propio seleccionador de Perú. “Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo“, empezó explicando.

Y siguió: “Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario, pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos. Puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy“.

Todo lo malo de Perú se acrecentó con esa jugada del penal y el gol convertido por Malik Tillman. Es que el equipo se fue del partido y Estados Unidos lo aprovechó. Mano Menezes así lo señaló: “A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo“.

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¿Hubo algo positivo? El DT brasileño sí destacó algunas cosas: “La actuación de Magallanes en el primer tiempo, la de Soyer en el segundo. El equipo encontró salidas para atacar, lo que era difícil porque el rival siempre presionó alto, pero encontramos salidas para llegar, tuvimos el gol, la ocasión de Vidales, también la de Sonne y esas son cosas positivas. Es un aprendizaje duro que tenemos que sabernos comportar en situaciones como esa y no desorganizarnos como equipo“.

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú en esta fecha FIFA de septiembre-octubre?

México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium

Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal

Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami

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