¿Juegan Cristiano Ronaldo y Haaland? Las alineaciones para Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League

Hoy se jugará el Portugal vs. Noruega, por la UEFA Nations League. Entérate si Cristiano Ronaldo y Haaland, estarán en sus equipos titulares.

El Ullevaal Stadion de Oslo recibe uno de los partidos más atractivos de la jornada en la UEFA Nations League. Noruega se enfrenta a Portugal este domingo 27 de septiembre a las 13:45 horas (hora peruana / 20:45 local). La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium.

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La gran interrogante de los aficionados queda resuelta: sí, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland saltan como titulares en sus respectivos equipos. El duelo cruza al máximo goleador histórico del fútbol de selecciones con el artillero más temible de la actualidad europea. Ambos llegan encendidos tras participaciones destacadas en la fecha previa.

Portugal vs. Noruega con Cristiano Ronaldo y Erling Haaland como estrellas. (Foto: X).

La alineación de Noruega ante Portugal

El técnico Ståle Solbakken mantiene la base de su esquema 4-3-3 ofensivo. El equipo local busca aprovechar la localía con Martin Ødegaard en la creación de juego y Haaland como referencia de área.

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XI NORUEGA: Nyland; Aursnes, Heggem, Ajer, Ryerson; Berg, Berge, Ødegaard; Schjelderup, Haaland, Nusa.

La alineación de Portugal ante Noruega

El conjunto luso presenta un once estelar sin Cristiano Ronaldo en punta, respaldado por un mediocampo de alto nivel técnico. Portugal apuesta por el control del balón y la pegada en ataque.

XI PORTUGAL: Costa; Mendes, Veiga, Dias, Cancelo; Neves, Palhinha; Neto, João Félix, Conceição; Ramos.

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Haaland vs. Cristiano: el choque de gol en Oslo

Erling Haaland viene de firmar dos goles en la victoria noruega sobre Dinamarca. Su rendimiento con la camiseta nacional registra números impresionantes en las últimas jornadas.

Cristiano Ronaldo lidera al bando visitante tras superar la barrera del triunfo en la primera fecha del grupo. El astro luso mantiene su objetivo de ampliar su marca goleadora internacional en este enfrentamiento directo.

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