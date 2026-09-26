Vidales, Sonne y Magallanes, entre los más criticados por el hincha peruano: “No están para la Selección”

La actuación de la Selección Peruana en el amistoso ante Estados Unidos dejó mucho qué desear. La victoria estadounidense por 4-1 generó muchas críticas, sobre todo, contra varios futbolistas. Hubo pocos jugadores que se salvaron de los fuertes comentarios en redes sociales.

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En la red social X, hubo jugadores que fueron tendencia debido a sus flojos rendimientos. Entre los más mencionados por el hincha peruano aparecieron Jhonny Vidales, Oliver Sonne, Piero Magallanes, Jairo Vélez y hasta Pedro Gallese y Álex Valera. A pesar de que este último ingresó en el segundo tiempo, también fue apuntado por el aficionado.

Tantos jugadores que han sido cuestionados muestra que, en líneas generales, el rendimiento colectivo de Perú no ha estado a la altura y no es para menos de acuerdo al resultado, más allá que en el primer tiempo se vio un equipo equilibrado, pero que logró sostener el empate.

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Las críticas a los jugadores de Perú tras la derrota 4-1 ante Estados Unidos

Jhonny Vidales y Oliver Sonne fueron los jugadores más criticados por los hinchas peruanos. En el caso del atacante, se le cuestionó su falta de compromiso para bajar a defender y ayudar a Marcos López (quien también ha recibido alguna crítica). Tampoco en ataque aportó mucho. En tanto, al lateral le atribuyeron un par de errores en los goles.

“Basura“, “pérdida absoluta de tiempo convocarlos“, “queda demostrado que no están para la selección” han sido algunos de los tantos cuestionamientos para estos dos jugadores, quienes han tenido ya varias oportunidades con Mano Menezes en el cargo.

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Jairo Vélez tampoco tuvo un buen partido y el hincha peruano le cuestionó su falta de presencia en los ataques. Lo mismo ocurrió con Piero Magallanes, a quien le han llegado a decir que su debut en ‘La Bicolor’ fue “malísimo”, más allá que alternó buenas y malas en todo el partido.

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Lo de Pedro Gallese, en tanto, tiene que ver con algunas salidas fuera del arco que han causado temor y hasta pusieron en peligro la caída de su valla. “Ha bajado su nivel”, “está pidiendo el cambio” y “ya no es el que era”, le han dicho una buena cantidad de fanáticos en las redes sociales.

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Por último, lo de Álex Valera ha sido un cuestionamiento, por todo lo bueno que mostró su compañero en Universitario, Gianluca Lapadula. Es que este último no solo marcó el único gol del seleccionado blanquirrojo, sino que también aportó aguantando el balón y pivoteando, algo que no pudo hacer el ‘Cholo’. Esa diferencia de jerarquías llevó al hincha a cuestionarlo.

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Resultados y próximos partidos de Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Estados Unidos 4-1 Perú | 26 de septiembre | Inter&Co Stadium

México vs. Perú | 29 de septiembre a las 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium

Canadá vs. Perú | 3 de octubre a las 13:00 horas | Estadio Saputo, Montreal

Perú vs. Colombia | 6 de octubre a las 18:45 horas | Nu Stadium, Miami

DATOS CLAVE

Estados Unidos derrotó 4-1 a Perú el 26 de septiembre en Inter&Co Stadium.

el 26 de septiembre en Inter&Co Stadium. Gianluca Lapadula anotó el único gol peruano en la derrota ante Estados Unidos.

anotó el único gol peruano en la derrota ante Estados Unidos. Vidales y Sonne fueron los futbolistas más criticados por la hinchada peruana.