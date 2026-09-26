Revelan el verdadero motivo por el que Jairo Concha todavía no renueva con Universitario: “Buena oferta”

Jairo Concha termina contrato con Universitario a fines de este año 2026 y desde la directiva tienen planeada una renovación. Todo depende del jugador, aunque un aspecto viene alargando la negociación.

Universitario de Deportes se mantiene en una especie de incertidumbre respecto a la continuidad de Héctor Cúper como director técnico. Si bien ese tema es el que más demanda genera en estos momentos, existe otro caso que podría alterar las planificaciones de la directiva y tiene que ver con Jairo Concha. Y es que el volante aún no renueva su contrato y existe un motivo muy en particular.

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Fuente: Universitario.

Resulta que desde la interna de Universitario de Deportes tienen toda la intención de seguir contando con los servicios de un Jairo Concha que termina su vínculo con la institución a fines de este año 2026. Es más, se pudo conocer que existe una propuesta muy interesante de por medio y que a la vez se encuentra a la espera de ser aceptada ya que el volante aguarda por una oferta del extranjero.

“Concha tiene la propuesta de la ‘U’, la tiene hace rato. Tiene la oferta para extender el vínculo y es una buena oferta de Universitario, pero él no la ha firmado todavía y entendemos tácitamente que no la ha aceptado aún”; reveló en primera instancia el comunicador Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Pepas de la PM‘ respecto a la intención desde la directiva del club.

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Frente a dicho panorama en donde Jairo Concha tiene todo resuelto para seguir vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, la posibilidad de emigrar en un futuro cercano parece ser una prioridad. “Él está esperando alguna posibilidad importante del extranjero. Sería más apetecible para los clubes la posibilidad de que quede libre, ir al extranjero como jugador libre“.

Los números de Jairo Concha con Universitario y su estadía en la Selección Peruana

Con el panorama de incertidumbre respecto a la renovación de Jairo Concha en Universitario de Deportes ahora que en los siguientes meses termina su vínculo contractual, no podemos perder de vista que el volante representa ser uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. Cada entrenador al mando siempre lo tienen sus planes como un titular habitual, así que no recibe mayor discusión.

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Los números del popular ‘Jairoco‘ en esta temporada son: 3 goles anotados y 8 asistencias registradas en 31 encuentros disputados. Dichas estadísticas también lo tienen como un convocado recurrente en la Selección Peruana de Mano Menezes, en donde por cierto ahora mismo se alista para la fecha FIFA en donde se jugarán amistosos frente a Estados Unidos, Méxicos, Canadá y Colombia.

DATOS CLAVES

Jairo Concha finaliza su contrato con Universitario a fines del año 2026.

finaliza su contrato con a fines del año 2026. Universitario presentó una oferta de renovación que el jugador todavía no ha firmado.

presentó una oferta de renovación que el jugador todavía no ha firmado. 3 goles y 8 asistencias registra el volante en 31 partidos de la temporada.