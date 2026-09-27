Dónde ver EN VIVO Racing vs. Boca por Copa Argentina: hora, canales de TV y streaming online

Racing y Boca se enfrentan este domingo 27 de septiembre en Rosario por cuartos de final de Copa Argentina. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Racing Club y Boca Juniors disputan hoy, domingo 27 de septiembre de 2026, una llave de eliminación directa por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, con inicio previsto para las 17:00 horas local (15:00 horas en Perú). El cruce define al clasificado a las semifinales, instancia en la que Banfield espera al ganador.

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Boca Juniors llega en un momento sólido: acumula 14 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones y viene de ganarle por 2-0 a San Lorenzo como visitante por el Torneo Clausura 2026. En esta Copa Argentina ya dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento y Vélez. En sus cinco presentaciones más recientes, Boca suma tres victorias y dos empates.

Racing Club, por su parte, viene de imponerse por 3-1 ante Sarmiento de Junín y alcanzó estos cuartos de final después de eliminar a San Martín de Formosa, Defensa y Justicia, y Belgrano. Su racha reciente marca una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco partidos disputados. Además, no contará con Lautaro Díaz, quien fue desafectado por una sobrecarga en el recto anterior y el psoas de la pierna izquierda.

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El último antecedente entre ambos fue el empate 1-1 del 23 de agosto de 2026 por la Primera División de Argentina disputado en el Estadio Juan Domingo Perón, ‘El Cilindro de Avellaneda’. El primer gol de ese partido lo anotó Marcos Rojo de penal, pero lo empató Miguel Merentiel, todo en el primer tiempo.

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¿Dónde ver EN VIVO Racing vs. Boca?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputa en el Estadio Gigante de Arroyito, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Argentina: TyC Sports , TyC Sports Play

, Perú, México, resto de Sudamérica y Centroamérica: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: fuboTV y TyC Sports Internacional

¿A qué hora se juega Racing vs. Boca?

Racing Club vs. Boca Juniors se juega hoy, domingo 27 de septiembre de 2026, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Estos son los horarios del partido en cada país:

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13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 16:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 22:00 | España

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