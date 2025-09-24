Mientras Néstor Gorosito cobra 360 mil dólares, este es el salario de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

El próximo enfrentamiento por Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Alianza Lima no solo será un choque deportivo, sino también un reflejo de las distintas filosofías de inversión de ambos clubes, evidenciadas en la disparidad salarial de sus directores técnicos. Esta diferencia subraya la inversión económica destinada a cada proyecto deportivo y puede ser un indicador de las realidades económicas de las ligas chilena y peruana, así como de las expectativas puestas en cada estratega.

Así ganan los técnicos de Alianza Lima y Universidad de Chile

Gustavo Álvarez, al mando de la U. de Chile, es el entrenador mejor pagado de esta llave de Copa Sudamericana. Su salario anual, que oscila entre 600 mil y 700 mil dólares (aproximadamente 50 mil dólares mensuales), demuestra la ambición del club universitario. La institución ha realizado una fuerte inversión en un técnico joven y ya laureado en Chile, con el objetivo claro de consolidarse a nivel local y alcanzar protagonismo continental, un anhelo de larga data para la afición azul. Esta información ha sido confirmada por el portal especializado Top Mercato, destacando la magnitud de la inversión.

Por su parte, Néstor Gorosito, estratega de Alianza Lima, aporta una vasta experiencia internacional. Su remuneración anual asciende a 360 mil dólares, lo que se traduce en 30 mil dólares mensuales. Si bien esta cifra es menor que la de su colega chileno, es importante contextualizar que lo posiciona como uno de los técnicos mejor pagados en el fútbol peruano. Su llegada a Alianza Lima, uno de los clubes más grandes de Perú, resalta la importancia de su contratación. Gorosito, conocido por su estilo ofensivo y su capacidad para trabajar con planteles exigentes, tiene la misión de mejorar el rendimiento del equipo.

Publicidad

Publicidad

Nestor Gorosito y Gustavo Alvarez saludándose antes del Universidad de Chile vs. Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Alianza Lima y Universidad de Chile son comparados

Sus metas son ambiciosas: consolidar un proyecto a largo plazo que no solo domine el torneo local, sino que también compita eficazmente en el ámbito internacional, un terreno donde Alianza Lima busca dejar una huella más profunda. El partido del jueves en Coquimbo trasciende la mera competencia deportiva entre dos equipos con una rica historia en Sudamérica. Se convierte en un duelo indirecto de filosofías de inversión y gestión técnica. La U. de Chile ha apostado fuertemente en lo económico, confiando en un técnico conocedor del medio chileno para impulsar su proyecto, buscando resultados inmediatos y una identidad de juego definida.

Alianza Lima, en cambio, ha optado por la experiencia de un estratega reconocido internacionalmente, pero con una inversión salarial más moderada. Esta estrategia podría indicar una búsqueda de estabilidad y un desarrollo progresivo, valorando la trayectoria y el liderazgo de Gorosito. El resultado de este encuentro, además de definir al clasificado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, podría validar la estrategia adoptada por cada club en la dirección técnica. En el campo de juego, el talento y la experiencia de ambos entrenadores buscarán demostrar su verdadero valor, el que va más allá de las cifras de sus contratos.

Publicidad

Publicidad