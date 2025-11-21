Filtran posibles nombres de los 3 candidatos que tiene la FPF para ser DT de la Selección Peruana

Tras los amistosos de la Selección Peruana en territorio europeo, seguramente para muchos ha quedado clarísimo que se necesita un comando técnico de mayor nivel y jerarquía para potenciar a los nuevos jugadores que ahora se han venido sumando al equipo. Por ello es que la Federación Peruana de Fútbol está trabajando en eso y se acaban de filtrar algunos nombres de los candidatos.

Publicidad

Publicidad

Si bien Manuel Barreto tomó el mando del equipo en esta nueva etapa de transición y algunos hubieran pensado que se quedaría en el puesto por distintas circunstancias, la realidad indica que entrenadores como Gustavo Álvarez, Tiago Nunes y Luis Zubeldía serían quienes verdaderamente encabezarían el listado de opciones que actualmente se manejan en las oficinas de la FPF.

De acuerdo a distintas informaciones que se recogen en el ámbito deportivo local, Gustavo Álvarez sería la primera gran opción para Perú al tener como principal sistema el 4-3-3. Como segunda alternativa estaría Tiago Nunes, quien conoce muy bien el fútbol peruano por su pasado en Sporting Cristal en la temporada 2023 y luego está Luis Zubeldía como un candidato muy relevante.

Fuente: @Sh10nJZ

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la situación actual de Gustavo Álvarez, Tiago Nunes y Luis Zubeldía?

Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el año 2026, aunque distintas informaciones que llegan del medio extranjero aseguran que es muy complicado que pueda cumplirlo. Por ello es que estaría evaluando opciones y la Selección Peruana podría ser una de ellas, sobre todo cuando también conoce el medio al haber trabajado en Sport Boys y Atlético Grau.

Luego, Tiago Nunes está al mando de Liga de Quito y estuvo muy cerca de clasificar a la final de la Copa Libertadores 2026. Finalmente, no lo consiguió y fue eliminado a manos del poderoso Palmeiras. Su pasado en Sporting Cristal es un tremendo plus para los planes de la FPF, más aún cuando el propio entrenador ha asegurado que guarda un sincero respeto y cariño hacia el pueblo peruano.

ver también Paolo Guerrero analizó el nivel de la Selección Peruana en los duelos ante Rusia y Chile: “Mi respaldo total”

Por último, y no por ello menos importante, Luis Zubeldía firmó por Fluminense en septiembre de este año 2025 y lidera un proyecto deportivo muy interesante que seguramente será complicado de derrumbar si es que la Selección Peruana se acerca. Veremos en qué termina esta situación, aunque lo único concreto es que de todas maneras el 2026 será de nuevos aires en el equipo de todos.

Publicidad

Publicidad

El último amistoso internacional de la Selección Peruana en el año 2025

Todavía bajo el mandato interino de Manuel Barreto, la Selección Peruana enfrentará a Bolivia el próximo el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo que se encuentra ubicado en la ciudad de Chincha, el cual por cierto tiene una capacidad aproximada de 14,000 espectadores. Será el último amistoso internacional del equipo de todos y se espera que la gran mayoría de convocados sean de la Liga 1 y algunos del extranjero que no tengan actividad en ese periodo.

Fuente: FPF

DATOS CLAVES

Los entrenadores Gustavo Álvarez , Tiago Nunes y Luis Zubeldía son candidatos para dirigir a la Selección Peruana .

, y son candidatos para dirigir a la . Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile hasta 2026 y conoce el medio peruano por dirigir a Sport Boys y Atlético Grau .

tiene contrato con hasta y conoce el medio peruano por dirigir a y . Tiago Nunes dirige a Liga de Quito y es un candidato relevante por su pasado en Sporting Cristal en 2023.

Publicidad