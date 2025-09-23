Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alianza Lima

¿El mejor club del Perú? La contundente respuesta del DT Gustavo Álvarez a horas del Alianza Lima vs. U. de Chile

El técnico Gustavo Álvarez habló en la previa del Alianza Lima vs. Universidad de Chile y dejó un mensaje revelador.

Por Aldo Cadillo

DT Gustavo Álvarez y Alianza Lima.
© Producción Bolavip.DT Gustavo Álvarez y Alianza Lima.

Sigue subiendo la expectativa por el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Así pues, ahora fue turno del técnico Gustavo Álvarez analizar la previa del cotejo.

Sabiendo que el marcador global va un 0-0, la vuelta será decisiva para determinar quién pasará a semifinales de la Copa Sudamericana. Por ello el técnico Gustavo Álvarez elogió el trabajo que ha venido haciendo Alianza Lima.

“Para mí Alianza Lima no es sorpresa. Primero pues tienen un proyecto institucional muy serio, tiene mucho oficio y si revisan la plantilla, tienen jugadores muy experimentados y con mucho recorrido”, mencionó el técnico Gustavo Álvarez dejando en claro que Alianza Lima es el mejor club del Perú.

Publicidad

Luego, continuando con sus palabras, el técnico también precisó cuál es su parte más peligrosa: “Alianza tiene el carácter para definir llaves en forma de visitante como le tocó con Católica de Ecuador, con Boca Juniors y Gremio. Es muy estratégico y apuesta por la velocidad de los extremos”.

Imagen
Alianza Lima vs. Universidad de Chile en el partido de ida por la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol Sudamericana)

¿Cuánto quedó el resultado de ida entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Sudamericana?

En el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima y Universidad de Chile empataron sin goles en el estadio de Matute.

Publicidad

Ahora tendrán que definir al vencedor de la llave este jueves 25 de septiembre en Chile. Así pues, el que gana pasa directo, mientras que si empatan hay tiempo extra.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de la Sudamericana?

Publicidad

Alianza Lima vs. Universidad de Chile juegan este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM. El partido es válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso a puertas cerradas.

Guerrero mete presión a Gorosito y mandó advertencia para el partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile

ver también

Guerrero mete presión a Gorosito y mandó advertencia para el partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de la Sudamericana?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se podrán ver en vivo y en directo por DirecTV Sports y online por DSports en todo el territorio peruano. Además, también puedes seguir todos los detalles gratis en el minuto a minutos de Bolavip Perú.

Publicidad
Imagen
Los cruces de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol Sudamericana)
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
"Es su principal arma": Álvarez quedó impactado con crack de Alianza
Copa Sudamericana

"Es su principal arma": Álvarez quedó impactado con crack de Alianza

El dineral que deberá pagar la FPF para sacar a Gustavo Álvarez de U. de Chile
Selección Peruana

El dineral que deberá pagar la FPF para sacar a Gustavo Álvarez de U. de Chile

Rechazó dirigir a la Selección Peruana para dirigir al rival de André Carrillo
Selección Peruana

Rechazó dirigir a la Selección Peruana para dirigir al rival de André Carrillo

Alianza Lima sorprende a todos antes de jugar frente a la Universidad de Chile
Copa Sudamericana

Alianza Lima sorprende a todos antes de jugar frente a la Universidad de Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo