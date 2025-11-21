Mientras suena para ser DT de Perú, Gustavo Álvarez deja misterioso mensaje sobre su futuro: “Siempre evalúo”

Uno de los candidatos más importantes que tiene la Selección Peruana para asumir el mando del equipo es Gustavo Álvarez. El entrenador argentino, quien actualmente se mantiene ligado a las filas de la Universidad de Chile, tiene contrato con su club hasta el año 2026, aunque distintas informaciones no aseguran una continuidad de por medio. Dicho esto, ahora habló al respecto.

En una reciente conferencia de prensa ante los medios deportivos chilenos, Gustavo Álvarez dio detalles de lo que podría empezar a ser su futuro cercano, sobre todo cuando seguramente es muy consciente de que en la Federación Peruana de Fútbol lo tienen como uno de los principales candidatos para la Selección Peruana. Eso sí, no quiso adelantar ni tampoco asegurar nada.

“No puedo opinar de todo lo que son versiones periodísticas. Lo dije, quizás con memos repercusión en otros equipos, siempre evalúo al final de año. Siempre evalúo qué es lo mejor para el club y ambas partes. Siempre se evalúa al final y hay que aceptar. Las versiones periodísticas no puedo andarlas desmintiendo porque me quita energía para el partido del domingo”; enfatizó el DT argentino.

¿Cuánto tendría que pagar la FPF para contratar a Gustavo Álvarez?

Teniendo en cuenta que Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile hasta el año 2026 y que por ende se daría una resolución por sus servicios si es que decide otros rumbos profesionales, desde la Selección Peruana deberían desembolsar alrededor de 1.2 millones de dólares para quedarse con sus servicios pensando en el proyecto deportivo de cara al Mundial 2026.

Esta información fue filtrada hace algunas semanas por el reconocido diario chileno ‘El Mercurio‘ y con lo cual queda clarísimo que la Federación Peruana de Fútbol tendría que realizar un importante esfuerzo económico. Se dice que la situación financiera en Videna no es la mejor de todas, así que habría que esperar cuál será la decisión final de Agustín Lozano junto a Jean Ferrari.

¿Quiénes son los demás candidatos para ser DT en la Selección Peruana?

Así como Gustavo Álvarez sería la primera opción para tomar el mando de la Selección Peruana, nombres como los Tiago Nunes y Luis Zubeldía también interesan en las planificaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Es importante mencionar que ambos entrenadores están con trabajo y mantienen vínculos contractuales, así que tampoco sería una tarea sencilla para los directivos locales en el caso de que empiecen a negociar por dichos servicios.

